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Makró Donald Trump Üzemanyagok

Zsebre megy: Trump a plafonon lehet a csillagászati benzinár miatt

mfor.hu

Nagyon fáj az amerikaiak pénztárcájának is a további háborúskodás Iránnal szemben.

Az Egyesült Államokban ismét jelentékeny mértékben drágult az üzemanyag átlagára az iráni konfliktus eszkalációjához kapcsolódó világpiaci olajár-emelkedés nyomán – derül ki a hétfőn megjelent adatokból.

Az Egyesült Államok autóklubjaként működő szervezet, az Amerikai Autós Szövetség (American Automobile Association – AAA) hétfői összegzése szerint a gallononkénti (3,78 liter) átlagár ismét 4 dollár fölé emelkedett az egy héttel korábbi 3,87 dollárról. Egy évvel korábban az átlagár 3,1 dollár körül mozgott.

Öt dollár feletti átlagárat is lehet találni

A friss adatok szerint az Egyesült Államok szövetségi államai között jelentősek az eltérések a benzinárat tekintve, így

  • 22 államban 4 dollár fölött,
  • 3 államban 5 dollár fölött van az átlagos benzinár.
  • A legkevesebbet pedig Indiana államban kell fizetni, ahol 3,1 dollárba kerül közel négy liter üzemanyag.

A Hormuzi-szorosban közlekedő hajók ellen az elmúlt két hétben végrehajtott iráni támadások és az amerikai haderő által indított válaszcsapások nyomán ismét bizonytalanság lett úrrá a kőolajpiacokon, ami áremelkedéshez vezetett, és ez jelenik meg az amerikai benzinárakban is. (MTI)

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