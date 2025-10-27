Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Trump szankciói Magyarországon csattanhatnak? Orbán Viktor nem akárhová utazik

mfor.hu

Megszólalt a külgazdasági és külügyminiszter az új Oroszországot érintő szankciók témájában, egyúttal pedig azt is elárulta, hogy a magyar miniszterelnök az Egyesült Államokba látogathat a jövő héten. 

Az Oroszországgal szembeni friss amerikai szankciók még nem is léptek hatályba, így egyelőre semmifajta kiesést nem jelentenek Magyarország energiaellátásában, de a kormány vizsgálja a helyzetet – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Orbán Viktor személyesen is beszél erről Trumppal

A tárcavezető Matt Whitaker amerikai NATO-nagykövet friss nyilatkozatára reagálva kiemelte, hogy az orosz energetikai szektort érintő amerikai szankciók még nem is léptek hatályba, így semmifajta kiesést nem jelentenek Magyarország esetében. Kiemelte,

a kérdésről Orbán Viktor miniszterelnök a jövő heti egyesült államokbeli látogatásán személyesen is konzultálhat majd Donald Trump elnökkel, miután elemezték, hogy ezek a döntések mit is jelentenek pontosan jogilag és fizikailag.

Szijjártó ezután hozzátette, nem szeret üzengetni az energiaellátással kapcsolatban, mint mondta: „a kérdést én személyesen többször végigbeszéltem Marco Rubióval, a miniszterelnök végigbeszélte az amerikai elnökkel, lesz lehetőség a jövő hét második felében Washingtonban arra, hogy ezt a kérdést a miniszterelnök személyesen beszélje végig az amerikai elnökkel.”

A Magyar Nemzet október közepi Orbán Viktor interjújában már felmerült az amerikai látogatás ténye, azt azonban, hogy ez a jövő héten esedékes, most a külgazdasági és külügyminiszter árulta el. 

Még van idő

Ami az amerikai szankciókat illeti, mivel azok időbeli hatályosulása még odébb van, ezért természetesen semmifajta kiesést vagy nehézséget az Oroszországból származó energiaimport tekintetében ezek az intézkedések nem jelentettek – tette hozzá.

 

