Trump vámháborúja és Magyarország: nem egy egyszerű osztásért szoktak közgazdasági Nobel-díjat adni

Bár korábban szinte csodát vártak Donald Trumptól a magyar kormány képviselői, mostanra mintha nyoma veszett volna az optimizmusnak. Gáspár András, a Klasszis Média lapigazgatója az ATV Start műsorának vendégeként elemezte az aktuális helyzetet, ami valóban nem sok jóval kecsegtet Európa számára. Magyarország gazdasági helyzetéből adódóan erősen kitett a vámháborúnak, a tárgyalópozíciónk az Egyesült Államokkal szemben elég gyenge – az érdekünk az lenne, hogy együttműködjünk azzal az Európai Unióval, amelynek gazdaságába mélyen be vagyunk ágyazódva. A közgazdász szerint a szellemet kiengedték a palackból, a vámháborút már nem lehet visszafordítani.

Szóba került az Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérése és az árréstop is: tény, hogy az intézkedéssel érintett élelmiszerek túlnyomó többsége olcsóbb most, mint az egy hónappal korábbi felmérés során, akár közel 50 százalékkal is csökkent egyes termékek ára. Minél nagyobb arányban vásárol valaki az alapvető élelmiszerekből, annál nagyobbnak érezhetjük a spórolást. Ez azonban a vámháborúhoz hasonlóan egy rendkívül összetett gazdasági kérdésre adott túlzottan leegyszerűsítő válasz, aminek a hosszabb távú hatásait egyelőre nem mérhetjük fel – pedig az érintett kereskedelmi láncok szerint akár visszafordíthatatlan károkat is okozhat, ha sokáig fenntartják a rendszert.

Persze érthető, hogy miért kulcskérdés a kormány számára az árak alakulása: ennek erős hatása van a belső fogyasztásra, ami jelenleg a gazdasági növekedésnek gyakorlatilag az egyetlen reális motorja lehetne Magyarországon. A februári adat azonban nem lett túl fényes, és akár arra is utalhat, hogy a magyarok esetleges többletjövedelme webáruházakon és bevásárlási célú utazásokon külföldi cégeket gyarapít. A teljes beszélgetést itt tekintheti meg: