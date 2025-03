Trump vámjai mindent boríthatnak – a magyar autósok is figyelhetnek

Donald Trump megválasztása után a szakértők egy dologban voltak biztosak: rendkívül kiszámíthatatlan időszak elé nézünk. A beiktatás óta eltelt bő egy hónap ezeket a várakozásokat tökéletesen igazolták. Más kérdés, hogy az üzleti szféra, illetve ezen keresztül a lakosság számára is bizonytalanságot okoz, hogy az elnök éppen milyen lábbal kel, milyen ötletét és hogyan szeretné megvalósítani. Ezek ugyanis számos esetben jártak érdemi piaci reakciókkal, ami miatt az áru-, és tőkepiacokon, de a devizakereskedésben is komoly kilengéseket láthattunk. A héten azt közölte az elnök, hogy március elején életbe lépnek a Kanada és Mexikóval szembeni vámok, Kína esetében a duplájára emeli a behozatal után a terheket és az európaiak is 25 százalékos vámokat kaphatnak a nyakukba. Nincs rá garancia, hogy két nap múlva ne legyen újabb fordulat, de a mostani információkra reagálva a dollár erősödni kezdett, miközben az árupiacokon számos termék ára csökkent.

Ezek a változások ugyanakkor a mögöttünk hagyott napokon még nem éreztették a hatásukat, hiszen heti szinten gyakorlatilag nem volt változás. Igaz, hét közben volt néhány forintdrágulás, hogy aztán szombaton kisebb áresés jöjjön.

A kivárás és az árak minimális mozgása nem magyar specifikum, gyakorlatilag az egész Európai Unióban ezt láttuk. A Weekly Oil Bulletin friss adatai szerint ezúttal is 10 olyan ország volt, ahol a magyar áraknál kevesebbet kellett fizetni a benzinért.

Rendszeres olvasóinkat talán nem lepjük meg, de a fentiek miatt a régiós rangsorban sem változott a magyar árak helyezése. Közép- és Kelet-Európában ezúttal is öt olyan országot találunk (Bulgária, Csehország, Románia, Lengyelország és Szlovénia), ahol a hazainál alacsonyabb a benzin átlagára.

A gázolaj esetén is hasonlóan „unalmas” hetet hagytunk magunk mögött. A magyar árak pozíciója nem változott az uniós rangsorban. A Weekly Oil Bulletin adatai szerint tizenkét olyan uniós ország volt, ahol kevesebbet kellett fizetni a dízelért.

Ennek megfelelően a régióban sem változott a magyar árak helyezése. Az átlagárak alapján ezen a héten is csak Ausztriában és Szlovéniában kell többet fizetni egy liter dízelért, mint a magyar benzinkutaknál.

Nagy felfordulás jön, vagy tovább tart a kivárás?

Az elmúlt hetek folyamatai leginkább a félig teli pohár esetére hasonlítanak, az árak ugyan stabilan 600 forint felett álltak meg az elmúlt hetekben, de legalább az év elején látott nagy dráguláshoz képest valamelyest szelídültek. Valószínűleg az autósok azt szeretnék, hogy belátható időn belül 5-össel kezdődjön mind a két üzemanyagfajta ára, ám erre kisebb az esély.

Ugyanakkor a stabil helyzetből akár néhány nap alatt is kifordulhatnak a piacok, hiszen a háttérben készülő vámháború komoly hatással lehet akár a forint árfolyamára, akár az olajárakra. A devizapiacon a bizonytalan helyzetekben ugyanis az általános ökölszabály szerint a dollár erősödése a jellemző, ez pedig a hazai üzemanyagárak szempontjából rossz, hiszen az olajpiacon ezt a devizát használják. Ha tehát a dollár árfolyama erősödne, akkor az a forintban számított árak növekedésével járna.

Donald Trump komoly felfordulást okozhat, ez az üzemanyagok árára is hatással lehet

A másik oldalon viszont a vámok a világgazdasági folyamatokra negatív hatást gyakorolhatnak. A piacok pedig elkezdték árazni az olaj esetén is a gazdasági lassulás, az esetleges recesszió hatását. Mindezek miatt a héten ismét áresést láthattunk az európai piacon irányadó olajfajtánál, a Brentnél, amely pénteken 73 dollár alá került. Ezzel – november után – havi szinten is áresést láthattunk a nyersolaj piacán.

Amennyiben az amerikai politika továbbra sem törekszik konszenzusra, akkor jó eséllyel az globális szinten gyengébb gazdasági aktivitással jár majd, ez pedig előbb az olaj, majd később a feldolgozott termékek (üzemanyagok) árára is hatással lesz.

Az Mfor Üzemanyagár-figyelő számításai szerint a pénteki olaj és dollárárfolyam alapján kisebb árcsökkenésre lenne tér a hazai üzemanyagok esetén a következő napokban. Ugyanakkor, ahogy fent is jeleztük, a kiszámíthatatlan politikai és gazdasági fordulatok miatt könnyen lehet, hogy néhány nap múlva más árfolyamokat látunk majd, ami miatt a hazai üzemanyagárak végül nem csökkennek.

