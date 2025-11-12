Trump védőpajzsából lesz pénz a 14. havi nyugdíjra? Ma délután Simor András lesz a Klasszis KLub Live-ban

A beszélgetést a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.
>> Jelentkezzen most!
Tervezett témáink:
- az Orbán-Trump találkozó értékelése
- a 2026-os választások
- a magyar gazdasági kilátások
- a bankok extraprofitadója
- a 14. havi nyugdíj
- kettős kamatrendszer
- MNB-botrányok
De természetesen élő adásunk során olvasóink is kérdezhetnek.
Várunk tehát mindenkit szeretettel az online térben ma délután fél 4-kor!
>> Jelentkezzen most!
Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg: