Trumpnak is odaszólt Szijjártó Péter Moszkvában?

Nem hagyjuk, hogy bárki is nyomást gyakoroljon ránk, szögezte le többször is a magyar miniszter egy moszkvai konferencián.

A kormány ragaszkodik Magyarország biztonságos energiaellátásához és ahhoz, hogy a magyar családok továbbra is az Európai Unió legalacsonyabb gázárait élvezhessék – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Moszkvában.

A tárcavezető az Orosz Energiahét panelbeszélgetésén vett részt, amelyen „őrültségnek” nevezte, hogy az európai vezetők szemében a diverzifikáció valamelyik energiaforrás lecserélését jelenti egy másikra, miközben a magyar kormányzat inkább minél több szállító és tranzitútvonal elérhetővé télelét célozza.

„Számunkra az energiaellátás nem politikai vagy ideológiai kérdés. Számunkra ez a valóság kérdése, és ez három elemből áll: fizika, matematika és tapasztalat”

- mondta.

Ennek kapcsán pedig rámutatott, hogy lehet bizonyos energiaforrásokról álmodozni, de ha nincs ehhez meg a megfelelő infrastruktúra, akkor ez csupán álom marad, míg a meglévő csővezetékek kapacitását össze kell vetni a fennálló igénnyel, hogy kiderüljön, alkalmasak-e az ország ellátására.

Szijjártó Péter a moszkvai panelbeszélgetésen
Szijjártó Péter a moszkvai panelbeszélgetésen
Fotó: Facebook / Szijjártó Péter

„Harmadszor pedig, (…) van tapasztalatuk a partnerekkel való együttműködésben. És szerintem a világ minden állama elég okos ahhoz, hogy megítélje, kik a megbízható partnerek és kik nem” – fogalmazott.

„Most Európában Brüsszel arra kényszerít minket, hogy olcsó, megbízható energiaforrásunkat drágább és kevésbé megbízható forrásokra cseréljük. Magyarország szempontjából lenne ennek értelme? Nem, nem lenne. Miért? Mert hazánk biztonságos ellátása alapvető szuverenitási kérdés. És ha kénytelenek vagyunk kockáztatni országunk energiaellátásának biztonságát, akkor kockáztatjuk szuverenitásunkat is. És mi nem vagyunk hajlandók kockáztatni a szuverenitásunkat” – húzta alá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy „politikai nyilatkozatokkal és sajtótájékoztatókkal nem lehet házakat fűteni és gyárakat üzemeltetni”, s ezért Magyarország számára az energiaellátás soha nem lesz politikai vagy ideológiai kérdés.

„Élni fogunk azon szuverén jogunkkal, hogy olyan energiamixet állítsunk össze, amely az országunknak előnyös. És soha nem fogjuk hagyni, hogy bárki is nyomást gyakoroljon ránk, hogy az ellátás biztonságát veszélyeztető döntést hozzunk”

- szögezte le.

Majd kifejtette, hogy jelenleg teljes biztonságban van az ország energiaellátása: hosszú távú szerződés van érvényben a Gazprommal, de más forrásokból is folyamatos a földgázbeszerzés, illetve hosszú távú megállapodást írtak alá nemrég a Shell-lel és az ENGIE-vel is LNG vásárlásáról.

Azonban arra figyelmeztetett, hogy ha a Török Áramlat földgázvezetéket és a Barátság kőolajvezetéket ellehetetlenítik, akkor a fennmaradó infrastruktúra nem lesz képes ellátni Magyarországot. „Ez nagyon egyszerű, nem rakétatudomány, csak fizika, matematika és tapasztalat” – vélekedett.

„Tehát az orosz, horvát, török, azeri, francia, holland és amerikai energiaforrásokkal rendben vagyunk. A kérdés az, hogy miért kellene bármelyiket is kivonnunk a nemzeti energiamixünkből. Akik azt akarják, hogy kivezessük az orosz kőolajellátást, a diverzifikációval érvelnek” – folytatta.

„Jelenleg két kőolajvezeték vezet Magyarországra, és Brüsszel azt akarja, hogy a diverzifikáció jegyében az egyiket megszüntessük. De hogy lehet diverzifikációnak nevezni az egyik vezeték megszüntetését? Hogyan lehet biztonságosabbnak tekinteni egy vezetéket, mint kettőt?” – tette fel a kérdést.

A miniszter ezt „őrültségnek, teljes logikátlanságnak” minősítette, s megjegyezte, hogy a tapasztalatok alapján Magyarország nagyra értékeli az Oroszországgal folytatott energetikai együttműködést.

„Soha nem okoztak csalódást. A szállítások is mindig megérkeztek. Amikor több kellett, többet kaptunk, amikor kevesebb kellett, kevesebbet kaptunk. A szerződéseket mindig tiszteletben tartották”

- sorolta.

Továbbá kiemelte, hogy az energiaellátással kapcsolatos döntéseknél kizárólag a nemzeti érdek számít, márpedig az az ellátásbiztonság és az Európai Unió legalacsonyabb gázárainak fenntartása.

„Tehát ragaszkodunk szuverén jogunkhoz, hogy biztosítsuk Magyarország biztonságos ellátását, s hogy a magyar családok Európa legalacsonyabb gázárait élvezhessék. Ragaszkodunk ezen álláspontunkhoz, függetlenül attól, hogy milyen nyomást gyakorolnak ránk” – összegzett.

Végül pedig üdvözölte, hogy a patrióta pártok minden támadás ellenére Európa-szerte előretörnek, és ennek nyomán a kontinens előbb-utóbb visszatérhet „a racionalitás és a józan ész útjára”.

(MTI)

