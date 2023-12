Tudja, hány képviselő maradt néma idén a parlamentben?

Választások nélküli parlamenti éven van túl a Tisztelt Ház, ennek ellenére a képviselők nem kímélték magukat és egymást. A parlamenti szócsaták pozitív és negatív rekordereit ebben az évben is összeszedtük.

A 2022-es évhez hasonlóan most is a számos területért felelős belügyminiszter, Pintér Sándor parlamenti államtitkára, Rétvári Bence volt a leginkább bőbeszédű.

A KDNP-s politikus az idei évben 227 alkalommal összesen 15 óra 13 perc 44 másodpercnyi szöveget mondott el az ülésteremben,

igaz, államtitkárként az ő feladata válaszolni az interpellációkra, valamint a szóbeli kérdésekre. Az, hogy a belügyminiszter államtitkára volt a legaktívabb, mutatja, hogy a honatyák leginkább az ezt a tárcát érintő ügyeket, például az oktatás vagy az egészségügy kérdéseit tartják égetően fontosnak.

Rétvári Bencének sokszor kellett magyarázkodnia az egészségügyet vagy az oktatást érintő kérdések, interpellációk miatt. Fotó: MTI / Kovács Tamás

A második leghosszabb ideig egy ellenzéki honatya, Apáti István szólalt fel idén.

A Mi Hazánk politikusa 67 felszólalása mindösszesen 10 óra 28 perc 55 másodpercnyi időt vett igénybe.

A bronzérmes – a tavalyi évhez hasonlóan – a KDNP-s Nacsa Lőrinc lett.

A kereszténydemokraták frakciószóvivője 113 alkalommal emelkedett szólásra az ülésteremben, beszédei pedig összesen 10 óra 19 perc 44 másodpercig tartottak.

Tőlük alig marad le Harangozó Tamás, a szocialisták frakcióvezető-helyettese, aki 10 óra 6 perc 48 másodpercet, majd Z. Kárpát Dániel, a Jobbik – Konzervatívok ugyancsak frakcióvezető-helyettesi posztban levő képviselője, aki 9 óra 58 perc 36 másodpercet használt fel a parlament idejéből. Ám míg a jobbikos honatya ezt a csaknem 10 órányi szöveget 91, addig a baloldali politikus a szinte ugyanennyi ideig tartó beszédeit 35 felszólalással tudta le.

Az MSZP-s Harangozó Tamás csupán 35-ször szólalt fel, de azok összesen több mint 10 óráig tartottak. Fotó: MTI / Koszticsák Szilárd

Száz körüli felszólalásszámmal zárta az évet még Fónagy János, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium, Dömötör Csaba, a propagandaminisztérium államtitkára és Koncz Zsófia, aki szintén államtitkárként az Energiaügyi Minisztériumot képviseli. „Mezei” honatyák közül az LMP-s Keresztes László Lóránt szólalt fel csaknem száz alkalommal az elmúlt évben.

Ellenzéki képviselők közül csak a január végén elhunyt DK-s Kordás László nem beszélt a Ház falai közt idén, az ő mandátumát megkapó Földi Judit az évben 23 alkalommal kapott szót összesen 2 óra 19 perc 31 másodperc erejéig. Nem beszélt az élők sorából áprilisban távozott fideszes Bajkai István sem. Az ő helyére Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos ült be, akinek négy felszólalása 15 perc 17 másodpercig tartott. A harmadik, idei évben elhunyt képviselő, a fideszes Turi-Kovács Béla, az Országgyűlés legidősebb tagja november elején távozott közülünk. Neki idén egy felszólalása volt a finn NATO-csatlakozásról szóló vitában még márciusban, mely 3 perc 5 másodpercig tartott. Utódja Hornung Ágnes lett, aki csak december 11-én tette le képviselői esküjét, az azóta eltelt három ülésnapon még nem jelentkezett szólásra.

Az elhunyt korelnök, Turi-Kovács Béla mandátumát megkapó Hornung Ágnes csak decemberben tette le a képviselői esküt, azóta nem szólalt fel. Fotó: MTI / Bruzák Noémi

Rajtuk kívül csak kormánypárti képviselők maradtak némák 2023-ban, név szerint:

Balla György, Dankó Béla, Budai Gyula, Demeter András, Hende Csaba, Kara Ákos, Kovács Zsolt, Kubatov Gábor, Süli János korábbi paksi fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter, Tiba István, Vígh László, valamint Kövér László házelnök.

(A parlamenti statisztikák a technikai megszólalásokat, így az ülésvezetést, a jegyzői bejelentést stb. nem sorolják az érdemi felszólalások közé. – A szerk.)

Érdekesség, hogy egyetlen parlamenti felszólalása volt a fideszes rendszert parlamenti munkával legitimálni nem kívánó Hadházy Ákosnak. A korrupciógyanús ügyek leleplezéséről ismertté vált független képviselő saját mentelmi ügyében beszélt 1 perc 24 másodpercig. A képviselőt Pétervására polgármestere perelte be, miután Hadházy arról tett ki egy videót a Facebookra, hogy a fideszes városvezető uniós forrásból épített egy „kacsalábon forgó” falusi szálláshelyet, melyben jakuzzi is található. A képviselő szerint az uniós forrás odaítéléséről egy olyan plénum döntött, melynek tagja maga a városvezető is. A videó tanúsága szerint egyébként Eged István polgármester azt mondta, épp takarítja az épületet, amúgy pedig betegszabadságát tölti.

Hadházy a felszólalásban azt kérte, függesszék fel a mentelmi jogát, ám a parlament – mivel magánvádas ügyről van szó – a szokásjognak megfelelően fenntartotta azt.