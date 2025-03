Tudja, mennyi ideig marad állás nélkül egy átlagos magyar munkanélküli?

Amikor az unoka magyarázza el a nagypapának, miért fontos a casco

Izgalmas kihívásokat tartogatott az induló fiatalok számára a Magyar Biztosítók Szövetségének Biztosítsd be magad! elnevezésű vetélkedője. Jeney Attila, a szervezet kommunikációs igazgatója lapunknak elárulta, az ifjak nemcsak megoldották a feladatokat, hanem lenyűgöző kreativitásról is tanúbizonyságot tettek. Interjúnkban beszéltünk a lapcsoportunk által szervezett Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! diákversenyen betöltött szerepükről, valamint a héten záruló lakásbiztosítási kampányról is.