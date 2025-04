Tudta, hogy nyugdíjasként jogosult lehet évi akár 50 ezer forint plusz juttatásra is?

Online Klasszis Klub élőben Jaksity Györggyel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

Az évi egyszer adható segély igényléséhez ki kell tölteni a „ Kérelem-adatlap egyszeri segély igényléséhez ” nevű nyomtatványt, majd azt személyesen beadni a kormányhivatalban, de elektronikus úton, illetve a Magyar Államkincstárnak postán elküldve is beadható a kérelem.

„A nyugdíjtörvény alapján azok a nyugdíjasok igényelhetnek egyszeri segélyt, akik öregségi, özvegyi, szülői nyugdíjban vagy árvaellátásban részesülnek, és olyan élethelyzetbe kerülnek, amely veszélyezteti a megélhetésüket. Fontos feltétel, hogy a havi jövedelmük nem haladhatja meg a 100.000 forintot, ha valakivel közös háztartásban élnek, illetve a 120.000 forintot, ha egyedülállók. A kérelemben nemcsak a jövedelmet kell feltüntetni, hanem azt is, milyen okból kérik a támogatást, pl. egészségi állapot, családi probléma, elmaradt számlák vagy más nehézség miatt”

