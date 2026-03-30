Túl a csúcson a benzinár? Így alakul keddtől

A hónap utolsó napján nem változnak a hazai nagykereskedelmi piaci árak – közölte a Holtankoljak.hu oldal. Múlt pénteken szintén nem változtak az árak, előtte viszont nagyobb arányban lettek olcsóbbak az üzemanyagok.

Kapcsolódó cikk Bezuhan a benzin literenkénti ára Ausztráliában Ideiglenes intézkedésről van szó.

Hétfőn (03.30) a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 690 Forint/liter

Gázolaj: 784 Forint/liter

Védett árak:

95-ös benzin: 595 Forint/liter

Gázolaj: 615 Forint/liter

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa hetente jelentkező rovatunkat, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>