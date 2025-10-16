Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Makró Horvátország Turizmus

Túl drága volt már az Adria is a magyaroknak

mfor.hu

Főleg augusztusban utazott kevesebb magyar Horvátországba.

Minimális csökkenés mellett, szinte a tavalyihoz hasonló számban érkeztek magyar vendégek október közepéig Horvátországba – közölte a Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi igazgatója csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.

Ivana Herceg elmondta: október közepéig összesen 754 ezer magyar turista 3,68 millió éjszakát töltött Horvátországban. Ez a vendégek számában egy százalékos, a vendégéjszakákat illetően 3,5 százalékos csökkenés a 2024-es rekordév hasonló időszakához képest. A turisztikai szakember szerint ezek az adatok azt mutatják, hogy Horvátország továbbra is stabil célpontja a magyaroknak. Különösen annak fényében, hogy az előző két évben rendkívül dinamikus, 2023-ban közel 20 százalékos, 2024-ben pedig további 10 százalékos növekedést könyvelhetett el Horvátország.

Hozzátette: az adatok alapján a nyári hónapokban csökkent leginkább a magyarok száma – augusztusban például 6 százalékkal –, miközben jelentősen nőtt az előszezoni érdeklődés az adriai állam iránt. Áprilisban 40 százalékkal, júniusban 12 százalékkal több magyar utazott az országba. A magyar vendégek átlagosan 4,9 éjszakát töltöttek Horvátországban, a szállodák és a kempingek tartották a korábbi eredményeiket, de a magánszállásokon 6 százalékkal kevesebb volt a magyar turista.

(MTI)

