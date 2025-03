Túl sok a felfelé nyaló, lefelé taposó közép- és alsószintű vezető – ez az oka

A vállalatok hajlamosak megőrizni azt a működési módot, ami az ágazatukra akkor volt jellemző, amikor létrejött – mondta Henry Mintzberg professzor, akit egy csapásra híressé tett a The Manager’s Job: Folklore and Fact (A menedzser munkája: folklór és tények) című tudományos cikke. A ma is aktívan tanító, 85 éves szakember a Harvard Business Review-nak adott interjút abból az alkalomból, hogy írása 50 évvel ezelőtt jelent meg.