Túl sok a probléma, szigorú maradt az MNB

A várakozásoknak megfelelően júniusban sem változott az alapkamat. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) moteráris tanácsa 6,5 százalékon hagyta az irányadó rátát. A kamatfolyosón sem változtattak, az egynapos betét kamata 5,5, az egynapos hitelé 7,5 százalékos maradt. Utoljára tavaly szeptemberben csökkent Magyarországon az alapkamat, és a piaci szereplők közül most is jóformán mindenki arra számított, hogy a Varga Mihály által vezetett testület nem fog hozzányúlni az irányadó kamathoz. Az OTP, az MBH és az Equilor is ilyen várakozást tett közzé.

„A külső és belső folyamatok sem teszik lehetővé a kamatvágást. A májusi infláció a várt felett, 4,4 százalékon alakult, az izraeli-iráni konfliktus további felfelé mutató inflációs kockázatokat hordoz magában” – figyelmeztettek az Equilor elemzői.

A közel-keleti helyzet napról napra változik, és ha eszkalálódik, akkor az a kőolaj árának emelkedéséhez vezet, ami Magyarországon is éreztetheti a hatását.

A kozmetikai termékekre bevezetett árrésstop számottevően a júniusi inflációs adatokban jelentkezhet majd. Az amerikai kereskedelempolitikai feltételek továbbra sem tisztázottak, mely a következő hónapban változatlanul bizonytalanságot jelent.

Maradhat az óvatosság

A jegybank várhatóan továbbra is az óvatos, türelmes megközelítés szükségességét hangsúlyozhatja a közleményben – írja az Equilor a reggeli hírlevelében. Varga Mihály délutáni tájékoztatója után két nappal jelenteti meg az MNB a legújabb Inflációs jelentését. Ebben a kiadványban további információk láthatnak napvilágot arról, hogy az MNB milyen áremelkedést vár az idén, és mik a várakozásai a növekedéssel kapcsolatban.

Az elemzők az idén legkorábban a második félévben vagy az év vége felé számítanak csak kamatcsökkentésre Magyarországon. Ennek egyik oka, hogy bár az Európai Központi Bank (EKB) lazít a kamatokon, az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed továbbra is óvatos, Donald Trump vámpolitikájától ugyanis az infláció emelkedését várják.

Kapcsolódó cikk Év végéig nem nyúlhatnak az alapkamathoz A hazai alapkamat nyolc hónapja változatlan.

A másik ok, hogy a kormány jelenlegi inflációcsökkentő intézkedései, a különböző árstopok és árréstopok hatása átmeneti lehet, ha ezeket kivezetik, az áremelkedést okozhat. A jövő évi választást pedig osztogatás előzheti meg, a nyugdíjasoknak adott utalványok, az édesanyák szja-mentessége, a megemelt családi adókedvezmény szintén hozzájárulhat az infláció növekedéséhez.

A forint erősödve várta a júniusi kamatdöntő ülést, de ebben szerepet játszhatott az is, hogy a Közel-Keleten most éppen tűzszünetet jelentettek be, emiatt világszerte nőtt a kockázati étvágy, és jó hangulatban folyik a kereskedés a piacokon.