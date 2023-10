Turizmus-mérleg: 25 százalékos infláció, gyenge balatoni szezon, kaszáló Budapest

Egyértelműen a budapesti atlétikai világbajnokság (vb) hatása látszódik a turizmus augusztusi számain - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataiból. A sporteseményt augusztus 19-27. között rendezték Budapesten, és a Magyar Turisztikai Ügynökség már korábban közölte, hogy a verseny ideje alatt több mint 170 ezer vendég majd 460 ezer vendégéjszakát töltött el a fővárosban. A szállások jelentős része megtelt, a szállodák szobakapacitás-kihasználtsága átlagosan 80 százalék feletti volt a világbajnokság napjaiban. A szállodai vendégéjszakák 71 százalékát a 4 és 5 csillagos hotelekben töltötték a turisták. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint ez idő alatt mintegy 200 országból utaztak a budapesti szálláshelyekre, a vendégéjszakák 85 százalékát a külföldi turisták adták.

A KSH adataiból is egyszeri hatás olvasható ki, ami kicsit feljavította a legfontosabb turisztikai hónap számait. A hivatal közlése szerint augusztusában 2,3 millió vendég 6,7 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégéjszakák száma 0,8 százalékkal magasabb, a vendégeké 3,8 százalékkal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Ez pont a fordítottja az eddigi nyári hónapoknak, júniusban és júliusban is a vendégek száma volt magasabb, a vendégéjszakáké pedig alacsonyabb az egy évvel korábbinál. Vagyis eddig több vendég volt, de az árak miatt rövidebb ideig maradtak, most viszont kevesebb volt a vendég, de vélhetően főleg az atlétikai vb miatt sokáig tartózkodtak itt.

Ez abból is látszik, hogy főleg olyan térségekből nőtt meg a vendégéjszakák száma, ami mással nem magyarázható. Ázsiából tavaly augusztusban 123,5 ezer vendégéjszaka volt, most 184 ezer, Ausztrália és Óceánia térségéből pedig annyian jöttek Magyarországra, mint talán még soha: 27,6 ezer vendégéjszaka köszönhető nekik. Budapest hatalmasat kaszált: egész augusztusban a külföldivendég-éjszakák 46 százalékát a fővárosban regisztrálták, utána a Balaton következik 23 százalékos részesedéssel, majd mély szakadék. Külföldivel máshol alig lehetett találkozni.

Amire viszont nem volt semmilyen hatással az atlétikai vb, az a belföldi turizmus, a magyaroknak augusztusban sem volt több pénzük nyaralni. A belföldi vendégek száma 10, a vendégéjszakáké 6 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. Ezt persze egyrészt magyarázhatja, hogy többen mentek külföldre, de az árak is bezavarhattak: a kereskedelmi szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 84 milliárd forint volt, ez folyó áron 25 százalékos inflációt jelent. Ez bőven átlag feletti, hiszen augusztusban az összesített infláció 16,4 százalékos volt.

Annak a hatása is látszik, hogy a kormány úgy döntött: augusztus elsejétől ismét lehet majd SZÉP-kártyával fizetni az élelmiszerért. Az emberek inkább kenyeret vettek, mint elmentek nyaralni. Látványos a visszaesés, 14 százalékal kevesebbet, 5,1 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a kereskedelmi szálláshelyeken.

Arról is hosszas vita ment, hogy milyen volt az idei szezon a Balatonon. Nem igazolták vissza a KSH augusztusi adatai sem azt az optimizmust, ami a kormánymédiából áradt a hazai turizmussal kapcsolatban. Tehát azoknak lett igazuk, akik azt mondták, hogy gyenge volt a szezon. Ez a számok nyelvén: tavaly augusztusban 896 ezer hazai vendégéjszaka volt a Balatonnál, idén 869 ezer, míg külföldiből a 357 ezer éjszaka ugyan 374 ezerre nőtt, de az összesített mérleg:

tavaly augusztusban 1 millió 253 ezer éjszakát töltöttek el fizető vendégek a tónál, idén augusztusban 1 millió 242 ezer éjszakát.

Regős Gábor, a Makronóm Intézet közgazdásza szerint a belföldi vendégéjszakák számának mérséklődésében a jövedelmi helyzet romlása mellett a külföldi utazások növekedése, a turizmus koronavírus utáni újraindulása játszott szerepet. Jelentős szórás is látszódik, a belföldi vendégéjszakák számának mérséklődése kedvezőtlenül érintheti szerinte a belföldiek által kedvelt desztinációkat, míg a külföldi vendégéjszakák növekedése jó hír a fővárosnak. Míg Budapesten augusztusban a vendégéjszakák száma 14,1 százalékkal emelkedett, addig a Pécs-villányi desztináció esetében két számjegyű volt a visszaesés mértéke.