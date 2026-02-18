Tüzetesen figyeli a Gazdasági Versenyhivatal a versenykorlátozó megállapodásokat

A mintegy 1800 tenderből 1000 közbeszerzési, vagy közpénz felhasználásával érintett tender – jelezték. A közlemény szerint előadásában Rigó Csaba Balázs ismertette, hogy a GVH nemzetközi szinten is kiemelkedően aktív a kartellek elleni küzdelemben.

Tavaly a magyar nemzeti versenyhatóság 3 kartellügyet zárt le, és 5 új ügyet indított. Az EU tagállamainak versenyhatóságai évente átlagosan 2,5 kartellügyet indítanak, és 2 ügyet zárnak le.

A versenyhivatal elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy az ajánlatkérők törvényi kötelessége a versenyhatóságnak jelezni, ha közbeszerzési eljárásuk során hazai vagy uniós szabályokba ütköző versenykorlátozó megállapodást észlelnek, vagy azt alappal feltételezik.

Tavaly 18 kartell eljárást folytattak le.

Fotó: Klasszis Média

Rigó Csaba Balázs fontosnak nevezte, hogy az ajánlatkérők a közbeszerzéseik lebonyolítása során ismerjék fel a gyanús jeleket, forduljanak a GVH-hoz, és szükség szerint tegyék meg a megfelelő intézkedéseket. A közleményben felidézték, hogy a kormány az egyajánlatos közbeszerzések arányának csökkentése és az Európai Bizottságnak tett vállalások teljesítése érdekében 2024-ben felkérte a GVH elnökét, hogy gondoskodjon három ágazati vizsgálat lefolytatásáról az egyajánlatos közbeszerzések okainak feltárására.

A GVH a három ágazati vizsgálat esetében összességében arra a következtetése jutott, hogy hatásosak voltak az egyajánlatos közbeszerzések visszaszorítását célzó intézkedések. Mindez összhangban van a kormány Európai Bizottságnak tett vállalásaival – emelte ki előadásában Rigó Csaba Balázs a GVH közleménye szerint.