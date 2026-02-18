2p

Makró Gazdasági Versenyhivatal Közbeszerzés

Tüzetesen figyeli a Gazdasági Versenyhivatal a versenykorlátozó megállapodásokat

mfor.hu

Tavaly 18 kartell eljárás volt folyamatban, amelyekben 1800 tendert vizsgál a Gazdasági Versenyhivatal (GVH); a nemzeti versenyhatóság szigorúan fellép a versenykorlátozó megállapodásokkal szemben – közölte Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke a Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (HBKIK) debreceni évnyitó szakmai konferenciáján a versenyhivatal szerdai közleménye szerint.

A mintegy 1800 tenderből 1000 közbeszerzési, vagy közpénz felhasználásával érintett tender – jelezték. A közlemény szerint előadásában Rigó Csaba Balázs ismertette, hogy a GVH nemzetközi szinten is kiemelkedően aktív a kartellek elleni küzdelemben.

Tavaly a magyar nemzeti versenyhatóság 3 kartellügyet zárt le, és 5 új ügyet indított. Az EU tagállamainak versenyhatóságai évente átlagosan 2,5 kartellügyet indítanak, és 2 ügyet zárnak le.

A versenyhivatal elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy az ajánlatkérők törvényi kötelessége a versenyhatóságnak jelezni, ha közbeszerzési eljárásuk során hazai vagy uniós szabályokba ütköző versenykorlátozó megállapodást észlelnek, vagy azt alappal feltételezik.

Tavaly 18 kartell eljárást folytattak le.
Tavaly 18 kartell eljárást folytattak le.
Fotó: Klasszis Média

Rigó Csaba Balázs fontosnak nevezte, hogy az ajánlatkérők a közbeszerzéseik lebonyolítása során ismerjék fel a gyanús jeleket, forduljanak a GVH-hoz, és szükség szerint tegyék meg a megfelelő intézkedéseket. A közleményben felidézték, hogy a kormány az egyajánlatos közbeszerzések arányának csökkentése és az Európai Bizottságnak tett vállalások teljesítése érdekében 2024-ben felkérte a GVH elnökét, hogy gondoskodjon három ágazati vizsgálat lefolytatásáról az egyajánlatos közbeszerzések okainak feltárására.

A GVH a három ágazati vizsgálat esetében összességében arra a következtetése jutott, hogy hatásosak voltak az egyajánlatos közbeszerzések visszaszorítását célzó intézkedések. Mindez összhangban van a kormány Európai Bizottságnak tett vállalásaival – emelte ki előadásában Rigó Csaba Balázs a GVH közleménye szerint.

