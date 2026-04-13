6p
Makró A költségvetés helyzete GDP Infláció Választás 2026 Magyar Péter

UBS: 4 százalék közelébe pöröghet fel a magyar GDP, tovább erősödhet a forint

mfor.hu

Az ellenzéki Tisza Párt kétharmados, alkotmányozó többséget szerzett a parlamenti választásokon, ami a UBS elemzése szerint jelentős reformpotenciált szabadíthat fel. A lehetőségek az uniós források feloldásától a költségvetési konszolidáción át egészen az euróbevezetés előkészítéséig terjednek, amik jó lehetőségeket kínálnak a magyar állampapírok és a részvények piacán is.

A szavazatok 98,3 százalékos feldolgozottságánál a Tisza Párt 138 mandátumot szerzett a 199 fős parlamentben. A Fidesz–KDNP 55, a Mi Hazánk pedig 6 helyet kapott. Ez ugyanakkor még változhat, több választókerületben sem dőlt el a győztes kiléte.

A UBS szerint ez a fölényes győzelem simább és gyorsabb politikai átmenetet tesz lehetővé – számol be róla a Portfolio.hu.

A piacok figyelme most az új kormány összetételére és a tényleges költségvetési helyzet felmérésére irányul. Emellett kiemelten figyelik az uniós források feloldásához szükséges jogalkotás ütemét is.

Európai uniós pénzek

Az első és legsürgetőbb feladat az uniós források felszabadítása.

A mezőgazdasági alapokat nem számítva Magyarország összesen mintegy 26,5 milliárd euró forrásra jogosult, ami a GDP 12 százalékának felel meg. Ennek jelentős része jelenleg befagyasztott állapotban van. A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásaira vonatkozó utolsó kifizetési kérelem benyújtási határideje 2026. augusztus 31. Emiatt az új kormány várhatóan egyetlen nagy összegű igénylést nyújt majd be a határidő környékén. Ha a kohéziós politikai projektek egy részének átcsoportosítása is megvalósul,

2026 végéig 6-8 milliárd euró érkezhet az országba. Ez a GDP 2,5-3,5 százalékát jelenti, bár a gazdasági növekedésre gyakorolt hatása inkább csak 2027-ben jelentkezne.

A UBS alappályája 2027-re 2,9 százalékos GDP-növekedést vetít előre. Ehhez az uniós források további 50-100 bázispontos többletet adhatnak, ami 3,4-3,9 százalékos gazdasági bővülést jelenthetne.

Költségvetés

márciusi államháztartási adatok szerint a 2026-os hiánycél 83 százaléka már az első negyedévben teljesült. Emellett a tizenkét havi gördülő pénzforgalmi hiány a GDP 7,5 százalékát érte el, ami még a 2022-es választási évnél is rosszabb arány.

A Tisza Párt programja évi 3,5-4,5 százalékos GDP-arányos megtakarítást ígér. Ezt a közbeszerzési rendszer reformjából, az alacsonyabb adósságszolgálatból, az uniós forrásokból, egy új vagyonadóból és a gyorsabb gazdasági növekedésből fedeznék.

A UBS elemzői szerint a közbeszerzési megtakarítások és az uniós forrásbevonás valóban jelentős tételt jelenthetnek. A nemzetközi tapasztalatokra hivatkozva azonban a svájci bank elemzői szkeptikusak a vagyonadóval és az állami vagyonvisszaszerzéssel kapcsolatban. A párt adócsökkentési ígéretei között szerepel a minimálbéresek személyi jövedelemadójának 15-ről 9 százalékra történő mérséklése. Emellett csökkentenék a mediánbér alatt keresők terheit, és bizonyos áfakulcsokat is lefaragnának.

A legfőbb fiskális vállalás a maastrichti kritériumok 2030-ra történő teljesítése, ami a költségvetési hiány 3 százalék alá szorítását és az államadósság-ráta csökkenő pályára állítását jelenti.

Magyar euró

Az euróbevezetés kapcsán a Tisza Párt programja egy széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetést követően tűzne ki megvalósítható céldátumot.

A UBS szerint a közös európai fizetőeszköz bevezetésében a legjobb összehasonlítási alapot Szlovákia példája nyújtja. Északi szomszédunk az euróövezeti csatlakozás előtt szintén egy kis, nyitott, a német autóiparhoz ezer szállal kötődő gazdaság volt, lebegtetett árfolyamrendszerrel.

Az akkori szlovákiai folyamatok fontos tanulsága, hogy a Magyar Nemzeti Bank jelenlegi 3 százalékos inflációs célja valószínűleg nem lesz elegendő az árstabilitási kritérium tartós teljesítéséhez

- vélik a UBS Bank közgazdászai. Emiatt az inflációs cél mérséklése idővel elkerülhetetlenné válhat.

A szlovák tapasztalatok egyik kulcseleme a korona jelentős, közel 29 százalékos nominális felértékelődése volt 2005 és 2008 között. A UBS elemzése szerint az évi mintegy 7 százalékos erősödés évente nagyjából 150 bázisponttal mérsékelte az inflációt. Ez a felértékelődés azonban nem volt alaptalan. A szlovák gazdaság abban az időszakban évi átlagosan 8 százalékkal bővült, míg a beruházások növekedési üteme meghaladta az évi 9 százalékot. Emellett a beáramló külföldi működőtőke-beruházások (FDI) a GDP több mint 6 százalékát tették ki, ami nagyrészt a Volkswagen, a Kia és a PSA Peugeot Citroën nagyberuházásainak volt köszönhető.

Az elemzés szerint a forinttól aligha lehet hasonló mértékű erősödést várni, tekintettel a két ország eltérő gazdasági fundamentumaira és kiindulópontjára.

A tanulmány végül arra is rámutat, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) eddigi értékelése szerint Magyarországon magasabb az egyensúlyi reálkamat. Ez az érték nálunk meghaladja a csehországi 1 százalékos, illetve a lengyelországi 2 százalékos becsült szintet. Egy 3 százalékos inflációs cél mellett ez nagyjából 5 százalékos irányadó kamatszintet vetít előre. Ha azonban a jegybank az inflációs cél mérséklése mellett döntene, az további teret nyithatna az alapkamat csökkentésére és a kritériumok teljesítésére. 

Mi várható a piacokon?

A piaci stratégiák terén a UBS a magyar állampapírokban lát kiemelt lehetőséget.

Az elemzők év végére 5,5-5,6 százalékos tízéves hozamszintet várnak a múlt heti 6,2 százalékos piaci árazás helyett. Ezt az is támogathatja, hogy a kamatpálya végpontjára vonatkozó várakozások 4,75-5 százalékra árazódhatnak át.

További friss árfolyamokat itt találhat

Az euró-forint árfolyam esetében a 355-360-as szintet is elérhetőnek tartják az uniós forráskifizetések és a várható kötvénypiaci tőkebeáramlás hatására.

A hazai részvénypiacon az OTP lehet a folyamatok legfőbb nyertese

- vélik a UBS elemzői. A svájci bank szerint az alacsonyabb politikai kockázati prémium, a javuló költségvetési fegyelem és az uniós forrásbeáramlás strukturálisan csökkentheti a magyar részvények tőkeköltségét. A választások után a befektetők figyelme várhatóan a konkrét gazdaságpolitikai lépésekre terelődik át. Kiemelt fókuszba kerülhet a kamatstopok kivezetése, a különböző beruházási előírások módosítása, és legfőképpen a szektorális különadók sorsa.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

Az építőipar is visszafogja a gazdasági növekedést

Az építőipar is visszafogja a gazdasági növekedést

Az építőipari termelés 0,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.

Nem tudott bővülni az építőipar, bár egyre több épületet húznak fel

Nem tudott bővülni az építőipar, bár egyre több épületet húznak fel

Csak az előző hónaphoz viszonyítva kedvező az adat.

A legolcsóbb benzin Európában? Hát nem!

Az Európai Unió azonnal nyomás alá helyezheti az új magyar kormányt

Bod Péter Ákos: a gazdaságot is visszaveti a túlpolitizáltság

Akkora költségvetési hiányt hozott össze a kormány márciusig, mint tavaly 11 hónap alatt

Orbán Viktor és Robert Fico is örülhet: későbbre halasztja az orosz olaj importtilalmát az EU

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG