Ugrott egyet a gázár, de nem kell megijedni

A tegnapi 55,117 eurós záróárhoz képest több mint hat százalékos emelkedéssel, 58,7 euró környékén jegyzik a rotterdami tőzsdén az európai árak szempontjából iránymutató TTF földgáztípus árát.

Az áremelkedés mögött azonban elsősorban egy technikai tényező áll. Az Európában is téliesre forduló időjárás miatt ugyan növekedett a gázfogyasztás, ami az áremelkedés irányába hatott, ugyanakkor ennél fontosabb, hogy a kereskedés nem azonnali szállításra vonatkozik, hanem egy adott (későbbi) határidőre. Az egyes hónapok végén, amikor az előző havi szállítási időpont kifut, és egy új, egy hónappal későbbi időpont lép életbe, akkor az árak a gyakorlatban mindig kisebb mértékben megugranak. Jelen esetben is ez történt, így érvényesül az az elcsépeltnek tűnő mondás is, hogy az idő pénz, hiszen az egy hónappal későbbi szállítási időnél is okoz az időtényező többletet az árakban.

Az ár alakulását az Investing.com oldalán élőben is követheti.