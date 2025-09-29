Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

4p

Makró Hitel Lakáshitel

Úgy fizetik a magyarok a lakáshitelt, mint a katonatiszt

mfor.hu

Rengeteg az új hitel, de csökkent a tartósan nem fizető hitelek száma.

Érezhető mértékben javult a júniust megelőző egy évben a lakossági hitelportfólió minősége, és az idei év derekán már csak a teljes tartozás 1,1 százaléka volt 90 napnál nagyobb csúszásban. Elsőre furcsának tűnhet, de ebben részben pont a megugró új kihelyezéseknek van komoly szerepe – ad magyarázatot a javuló számokra Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Látványosan csökkent az idei év derekáig számolt tizenkét hónapban a 90 napnál nagyobb késedelemben lévő lakossági hitelek aránya: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint június végén mindössze 1,1 százalékot tett ki, ami látványos javulás az egy évvel korábbi 1,5 százalékhoz képest.

Az új hitelfelvevők mindig javítanak a képen

Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a portfólió tisztulásához két tényező is hozzájárult. Egyrészt a júniust megelőző egy évben 11,6 százalékkal nőtt a lakossági hitelek állománya – és már csak hajszállal maradt el a 12 ezer milliárd forinttól –, másrészt a 90 napnál régebben lejárt tartozások mennyisége látványosan, csaknem 18 százalékkal csökkent – így már nem egészen 132 milliárd forintot tett csak ki.

Mindezek alapján a jóval nagyobbra duzzadó hitelportfólión belül zsugorodott a jelentős csúszásban lévő állomány, ami magyarázza a nagymértékű javulást.

A hitelállomány emelkedése viszont nem csak azért fontos, mert így nagyobb a bázis, amiből ki lehet indulni, hanem azért is, mert az újonnan kihelyezett hiteleket rendszerint jóval pontosabban fizetik az adósok, mint a több éve felvett kölcsönöket.

Ennek pedig nem a kezdeti lelkesedés lelohadása az oka a szakértő szerint, hanem az, hogy az idő előrehaladtával egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy az adós olyan élethelyzetbe kerül, ami megnehezíti, netán végképp lehetetlenné teszi a törlesztést.

Hihetetlen, mennyi hitel ömlött a piacra

Az újonnan kihelyezett hitelekből pedig az év első felében egyáltalán nem mutatkozott hiány, sőt, több meghatározó terméknél is új csúcsokat regisztráltak a szerződések összegénél. Így történt ez például a lakáshiteleknél, amelyeknél a 2024, első felére kimutatottnál közel 26 százalékkal többet, 809,4 milliárd forintnyit helyeztek ki a bankok.

A szintén húzóterméknek számító személyi hiteleknél még ennél is gyorsabban, bő 40 százalékkal emelkedett az új kihelyezések összege. Gergely Péter szerint ezekben a tendenciákban pedig nem is várható változás, leginkább ami a lakáshiteleket illeti: szeptemberben ugyanis elindult az Otthon Start Program, amely révén a piaci kölcsönökénél jóval alacsonyabb, évi legfeljebb három százalékos kamat mellett juthatnak finanszírozáshoz az arra jogosultak.

A lakáshitelesek a legfegyelmezettebbek

A jegybank adatai szerint egyébként a lakáshiteleknél mutat a legszebben a portfólió: itt június végén már fél százalék alatt járt a 90 napon túli késedelemben lévő állomány súlya, ami egyébként még az igen kiváló, 2024 júniusi 0,67 százaléknál is 0,2 százalékponttal jobb arány.

Ennél is szebb képet mutat a január óta elérhető munkáshitel: itt a június végi, 104,6 milliárdos állományból mindössze 87 millió forintnyi volt három hónapot meghaladó késedelemben, ami az akkor hat hónapos múltra visszatekintő konstrukcióra való tekintettel nem is csoda. Ezzel együtt a kamatmentes, támogatott hitelnél aggasztó jel, hogy a 31 és 90 nap közötti csúszásban lévő állomány már júniusra elérte a 2,7 milliárd forintot, ami a BiztosDöntés.hu szakértője szerint nem feltétlenül biztató a folytatásra nézve.

 

A személyi kölcsönöknél viszont még mindig viszonylag magas, 3 százalékos a három hónapon túl késő hitelek részesedése, igaz, itt is több mint egy százalékpontot sikerült javítani az arányon egy év alatt. A babaváró hitelnél viszont minimálisan ugyan, de nőtt az arány tavaly júniushoz képest: igaz, így is mindössze 0,5 százalékot tett ki.

 

 

 

Így ment gajra a magyar ipar az elmúlt öt évben

Öt év alatt nem nőtt, hanem csökkent a magyarországi ipar teljesítménye. Az akkumulátorgyárak visszaesését nyögi a gazdaság. 

Megugrott az olaj, drágulhat a tankolás

A héten jelentősebb emelkedést láthattunk az olaj piacán, ami várhatóan az üzemanyagáraknál is visszaköszön az Mfor Üzemanyagár-figyelő friss elemzése szerint. Eközben folyamatos kockázatot jelent az orosz olaj importja, kívülről úgy tűnik, a magyar fél nem megoldást, hanem kifogásokat keres.

Az oroszok szerint sínen van Paks 2 építése

A Roszatom ütemterv szerint valósítja meg a Paks II projektet, jelenleg is folynak aktív munkálatok az építési területen – mondta Kirill Komarov, a Roszatom vezérigazgatójának első helyettese, nemzetközi üzletfejlesztési igazgató magyar újságíróknak nyilatkozva pénteken az Atomenergetikai Világhét (World Atomic Week) rendezvényen.

Merkelnek is odaszúrt egyet Orbán Viktor a debreceni BMW-gyár megnyitóján

Aki Magyarországon beruház, biztos lehet benne, hogy jól jár, és nem változnak meg egyik hónapról a másikra a szabályok – jelentette ki a miniszterelnök pénteken Debrecenben a BMW Group debreceni üzemének hivatalos megnyitóján.

Lantos

Lantos Csaba elárulta, mivel lehetünk kevésbé függők az orosz gáztól

Az ország kedvező adottságainak köszönhetően a geotermikus energia a magyar zöldgazdaság vezető ereje lehet – mondta az energiaügyi miniszter a pénteki Budapest Geothermal Energy Summit konferencián.

Alig indult el a munkáshitel, de már közel hétszáz ember tartozik

2,7 milliárd forintnyi munkáshitellel van probléma: felvették, de 30 napon túli tartozást regisztrált az MNB. Sőt, már előfordul 90 napon túli tartozás is.

Ellepték a németek és lengyelek Budapestet

A Balatonnál kevesebb magyar éjszakázott, aki tehette, külföldre ment inkább nyaralni.

Így változik a dízel ára szombattól

A nagykereskedelmi ár 2 forinttal emelkedik, ezt pedig a kutak is beépíthetik az árazásba.

Kiderült, mire költi a MÁV a 400 milliárd forintos gigahitelét

Egymilliárd eurós hitelt nyújt az Európai Befektetési Bank, a Magyar Közlönyben felsorakoztak a projektek, amikre ezt elkölti a MÁV.

Négy éve több mint 60 ezer gyerek született augusztusig – idén 48 ezer

Bár az áprilisi mélypontról elmozdult, továbbra is alacsonyabb az elmúlt évek adataihoz képest a születések száma. A halálozások száma is visszaesett, sőt, augusztusban nagyobb mértékben, mint a születéseké.

