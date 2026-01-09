2p
Makró Autópiac, járműipar

Úgy hozzuk be a külföldi autót, mintha nem lenne holnap

mfor.hu

Tavaly a Datahouse adatai alapján 128 155 használt autó érkezett külföldről, ez 15,5 százalékkal több, mint 2024-ben – közölte a jóautók.hu pénteken az MTI-vel.

A használt személyautók behozatala különösen az év második félévben élénkült meg, amikor az euró árfolyama tartósan 400 forint alá került. A fellendülés az árfolyamhatás mellett azzal magyarázható még, hogy az euróban mért árak is csökkentek, megszűntek ugyanis az alkatrész-ellátási zavarok az újautó-piacon. Korábban emiatt nőtt a kereslet a használt járművek iránt, ami az árak emelkedésével járt – írták.

A 2025-ös márkarangsort 12,8 százalékos piaci részesedéssel a Volkswagen vezeti, majd az Opel és a Ford következik 8,5-8,5 százalékkal. Az Audi 6,6 százalékot, a Toyota 5,8 százalékot ért el, a hatodik helyre az évről évre erősödő Hyundai jött föl 5,1 százalékkal.

A jóautók.hu a mostani folyamatok alapján idén is emelkedést vár. Az import erősödése 2023 óta tart, előtte éveken át csökkent, a járvány előtt az éves darabszám többször is meghaladta a 150 ezret. Ezt a szintet várhatóan a 2026-os sem fogja megközelíteni, de a nyugati országokból a környezetvédelmi előírások szigorításai miatt sok autó szorul ki, így a magyar vevők kedvezőbb áron vehetnek használt járműveket idén – tették hozzá.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Még várni kell a kutakon arra, hogy Orbán Viktor jóslata bejöjjön

Még várni kell a kutakon arra, hogy Orbán Viktor jóslata bejöjjön

A hétvégén változatlan árakon tankolhatunk.

A Black Friday mentette meg a magyar kiskereskedelmet

A Black Friday mentette meg a magyar kiskereskedelmet

Hiába a háromgyerekes anyák szja-mentessége, a nyugdíjkorrekció és az utalványok, a kiskereskedelmi forgalom bővülése novemberben is elmaradt a reálbér-növekedés ütemétől. Még jó, hogy éppen ebben a hónapban van a Black Friday, a havi bővülés jelentős része ugyanis az internetes kereskedelemből származik. A kereskedelmi szövetség kiábrándítónak nevezte a friss adatokat, egy elemző szerint pedig a januári számokat a kemény fagy forgalomfékező hatása is visszavetheti majd.

Nagy Márton az Európai Uniót is okolta az elszálló magyar hiányért

Nagy Márton az Európai Uniót is okolta az elszálló magyar hiányért

A friss devizakötvény-kibocsátásról és az elszálló költségvetési hiányról nyilatkozott a nemzetgazdasági miniszter.

Nagy meglepetés a németektől, ennek Nagy Márton is örülhet

Nagy meglepetés a németektől, ennek Nagy Márton is örülhet

Németországban az elemzők által várt csökkenés helyett 0,8 százalékkal nőtt az ipari termelés novemberben, havi alapon – közölte a német statisztikai hivatal (Destatis) pénteki jelentésében.

Befagyott a magyar boltok forgalma

Befagyott a magyar boltok forgalma

Stagnált a kiskereskedelmi forgalom novemberben októberhez képest, és éves szinten is csak 2,5 százalékkal bővült. Az internetes és csomagküldő szektor viszont szárnyal.

A hideg tél rekordot is hozott Magyarországon

Soha nem fogyott még ennyi villamos energia.

Folytatódnak a tárgyalások a fuvarozókkal – itt vannak a követeléseik

Január 14-én ismét egyeztetnek a tárcával. 

Brutális hiányt hagyott maga után az Orbán-kormány

Brutális hiányt hagyott maga után az Orbán-kormány

Az államháztartás központi alrendszere 5738,7 milliárd forintos hiánnyal zárt tavaly. 

Nevetségesen kevés támogatást kapott egy falu: 10 forint jutott fejenként

Mindösszesen 26 ezer forint vissza nem térítendő támogatást kapott Abasár az év végén.

Még egy áldozata van az Otthon Start programnak

Még egy áldozata van az Otthon Start programnak

Alig hiteleznek már piaci alapon a bankok, soha nem volt még ilyen magas a támogatott lakáshitelek aránya.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168