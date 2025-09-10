Úgy veszik fel a magyarok ezt a hitelt, mintha nem lenne holnap

Jelentősen megemelte a személyi kölcsönök maximális összegét a K&H az erőteljes piaci keresletre reagálva. A korábbi 10 millió forintos felső határ helyett mostantól akár 15 millió forintos személyi kölcsönt is kínál a megfelelő jövedelemmel rendelkező igénylőknek. Ez a hitelösszeg kiemelkedőnek mondható a magyar piacon, hiszen nem minden bank biztosít ilyen magas keretet.

„A nagyobb hitelösszeghez gyors és kényelmes ügyintézés is társul: a teljes folyamat néhány perc alatt elintézhető a K&H mobilbankban vagy e-bankon keresztül. Ha az igénylő nettó jövedelme eléri a hitelképes összeghatárt és legalább havi 150 ezer forint érkezik rendszeresen a bankszámlájára, akkor a kamat 10 százalék alatt marad a teljes futamidőre – mondta Molnár Gergő, a K&H Bank lakossági marketing vezetője.

A K&H bővített ajánlata a hazai piaci trendekhez is igazodik. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az idei év első hat hónapjában 527 milliárd forint értékben kötöttek személyi kölcsön szerződéseket, ami 42 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Márciustól kezdve pedig minden hónapban meghaladta a 90 milliárd forintot az új szerződések összege, ami a személyi kölcsönök iránti kiugró keresletet mutatja. Lakásfelújításra, illetve autóvásárlásra veszik fel a legtöbb hitelt, így érthető, hogy nagyobb hitelösszegekre is szükségük van az ügyfeleknek.