Úgy vették a magyarok a használt autókat, mint a cukrot

Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója szerint a kiugró márciusi adat több hatás eredménye. Ezek közül kiemelte a korábbi években elmaradt autóbeszerzéseket, valamint a reáljövedelmek növekedését. A személygépkocsi park folyamatos bővülése hosszú távon is abba az irányba hat, hogy a következő időszakokban egyre gyakrabban haladja meg a havi forgalom a 80 ezres szintet – jegyezte meg.

A közleményben hangsúlyozták: az elmúlt 12 hónapban a havi forgalom több esetben is megközelítette a 80 ezres szintet, azonban most először látványosan meghaladta azt.

