Ugyanolyan drága marad a tankolás, mint eddig

Mit mond Varga Mihály a magyar gazdaság Dr. Jekyll és Mr. Hyde pillanata után?

A hazai pénzromlási mutató a bázishatás miatt a következő hónapokban a jegybanki célsávon belül alakulhat, ám az árkorlátozó intézkedések miatt jelentős „elfojtott infláció” van a rendszerben, ami azok kivezetése után sokkot okozhat. A fiskális politika lazítását a monetáris politika szigora kompenzálhatja, a stabil forintárfolyam pedig fékezi a fogyasztói árak növekedését. A novemberi kamatdöntő ülés előtt az Mfor Elemzői Konszenzusnak szakemberek értékelték Orbán Viktor washingtoni útjának megállapodásait is.