Ugyanolyan drága marad a tankolás, mint eddig

A mai napon (2025.11.17-én) az alábbi átlagárakon tankolhatunk, írja a Holtankoljak.
95-ös benzin: 580 forint/liter
Gázolaj: 597 forint/liter
A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>
A héten kedden nem változnak az üzemanyag nagykereskedelmi árak.
A hazai pénzromlási mutató a bázishatás miatt a következő hónapokban a jegybanki célsávon belül alakulhat, ám az árkorlátozó intézkedések miatt jelentős „elfojtott infláció” van a rendszerben, ami azok kivezetése után sokkot okozhat. A fiskális politika lazítását a monetáris politika szigora kompenzálhatja, a stabil forintárfolyam pedig fékezi a fogyasztói árak növekedését. A novemberi kamatdöntő ülés előtt az Mfor Elemzői Konszenzusnak szakemberek értékelték Orbán Viktor washingtoni útjának megállapodásait is.
A volt jegybankelnök, közgazdász a november 12-ei élő műsorunk vendége volt. Az 5. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 87. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.
Álmatlanság, depresszió és öngyilkossági késztetések sújtják a közösségi médiát használó gyerekeket, a felnőtteket pedig a szolgáltatók nem akadályozzák meg abban, hogy sérült, kiszolgáltatott kiskorúakkal lépjenek kapcsolatba. Brüsszelben jártunk utána, hogyan szabályozná az Európai Parlament a gyerekek közösségimédia-használatát, és azt is megtudtuk, mikorra készülhet el az uniós jogszabály.
A gázolaj továbbra is sokat drágult a hazai töltőállomásokon, miközben az olajár továbbra is stagnál. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő szerint a finomított termékek erőteljes drágulása tetőzni látszik, így abban bízhatunk, hogy ez a magyar kutakon is érvényesül.