Új állami cég alakul, jön az országos BKK

Ennek értelmében létrejön az Országos Közlekedésszervező, amit Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalára feltöltött videóban a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) országos változataként jellemzett. Ez a szervezet hangolja majd össze a tarifákat, menetrendeket, fejlesztéseket az országos közösségi közlekedésben.

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Emellett megalakul egy új gördülőállomány-kezelő cég (a tárcavezető új vonatflotta kezelő cégként hivatkozott rá), amin keresztül a kormány az európai uniós forrásokat fel tudja használni közlekedésfejlesztési célokra.

Ezzel szinte minden akadály elhárult az elől, hogy Magyarország helyreállítási tervének megfelelően 42 új HÉV-szerelvény és 35 új InterCity-kocsi érkezzen.

Vitézy Dávid a bejelentett változtatásokat „az elmúlt évtizedek legnagyobb intézményrendszeri átalakításának” nevezte a hazai közösségi közlekedésben.