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Makró Közösségi közlekedés Vitézy Dávid

Új állami cég alakul, jön az országos BKK

mfor.hu

A parlament keddi ülésén 137 igen és 46 nem szavazattal, 7 tartózkodással elfogadta a „közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról” szóló javaslatot.

Ennek értelmében létrejön az Országos Közlekedésszervező, amit Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalára feltöltött videóban a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) országos változataként jellemzett. Ez a szervezet hangolja majd össze a tarifákat, menetrendeket, fejlesztéseket az országos közösségi közlekedésben.

Emellett megalakul egy új gördülőállomány-kezelő cég (a tárcavezető új vonatflotta kezelő cégként hivatkozott rá), amin keresztül a kormány az európai uniós forrásokat fel tudja használni közlekedésfejlesztési célokra. 

Ezzel szinte minden akadály elhárult az elől, hogy Magyarország helyreállítási tervének megfelelően 42 új HÉV-szerelvény és 35 új InterCity-kocsi érkezzen.

Vitézy Dávid a bejelentett változtatásokat „az elmúlt évtizedek legnagyobb intézményrendszeri átalakításának” nevezte a hazai közösségi közlekedésben. 

 

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