Új autópályákat kap Szombathely, az is kiderült, mikorra lesznek kész

A Körmend és Szombathely, illetve a Szombathely és Kőszeg közötti autópályákat is megépíti 2030 végéig a kormány. Erről beszélt az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára a megyeszékhelyen, és az is kiderült: a 87-es út jelenlegi baleseti statisztikája nem túl biztató.

Az M86-os gyorsforgalmi út Körmend és Szombathely, valamint az M87-es Szombathely és Kőszeg közötti szakasza is megépül 2030 végéig – mondta Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) államtitkára. 

A Szombathely-Kőszeg autóút építésével jelentősen javulnak a közlekedés lehetőségei Bécs irányába. Nyul Zoltán, az ÉKM helyettes államtitkára elmondta: a Szombathely és Kőszeg közötti 87-es út baleseti statisztikája jelenleg nem túl biztató.

A gyorsforgalmi utak jelentős részén kétszer két sávon haladhat majd a forgalom, 110 kilométeres óránkénti sebességgel, de nem épül az utak mellé leállósáv – írja az MTI. Az M86-os Körmendnél a már meglévő körforgalomnál csatlakozik a Körmend-Szentgotthárd közötti M80-as szakaszra, amelynek az osztrák határig vezető szakasza korábban már elkészült.

Ágh a szombathelyi északi elkerülő út befejezését is a következő négy évre ígérte. Emellett öbb alsórendű utat újítanak fel, illetve új kerékpárutak is épülnek Vas megyében

A szaktárcánál jelenleg 115 beruházás tervezése zajlik, a tervezett fejlesztések beruházási értéke közel 4 ezer milliárd forint.
 

