Új célpontot talált magának Elon Musk – a magyar kormány is mosolyoghat

Elon Musk, a Donald Trump által az amerikai intézményrendszerre bontógolyóként rászabadított techmilliárdos arról posztolt az X-en, hogy meg kellene szüntetni a Szabad Európát és az Amerika hangját.

- írta Musk egy posztra, amely a médiumok működését kritizálta, majd három pontban fejtette ki, miért.

Yes, shut them down.



1. Europe is free now (not counting stifling bureaucracy). Hello??



2. Nobody listens to them anymore.



3. It’s just radical left crazy people talking to themselves while torching $1B/year of US taxpayer money. https://t.co/PnmN4erD91