Új csúcsot döntöttek az elektromos autók

Mint írja: a statisztikákból jól látszik, hogy az elektromos gépjármű-eladások jelentősen megugrottak. A zöld autók száma a jövőben is dinamikus növekedhet, ugyanis a céges vásárlásokat támogató programra december elsejéig lehet még pályázni.

2020 eleje óta tízszeresésre nőtt a magyarországi zöld rendszámos autók száma. A legnagyobb növekedés idén következett be, ugyanis a január-április közötti időszakban 9380 tisztán elektromos hajtású gépjármű kapott zöld rendszámot.

