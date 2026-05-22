Új elnököt választott a Magyar Közgazdasági Társaság

A GRÁNIT Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatóját, Hegedüs Évát választotta elnökévé a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) pénteken. Az elnöki pozícióból kilenc év után, május 31-én távozik Pleschinger Gyula, akit az MKT örökös tiszteletbeli elnökévé választottak a küldöttek.

A megválasztott elnök, Hegedüs Éva elmondta: a „megőrizve megújulni” gondolat jegyében szeretné még láthatóbbá tenni a Magyar Közgazdasági Társaságot. Az egyesület szeretne a következő időszakban koncentráltabban és hangsúlyosabban válaszokat keresni a legégetőbb társadalmi, gazdasági és geopolitikai kihívásokra, mint amilyen az euró bevezetése, a magyar gazdaság innovációs képességének erősítése; a mesterséges intelligencia terjedése; vagy éppen a demográfiai folyamatok. Hegedüs hangsúlyozta: az egyesület számára stratégiai kérdés a fiatalok minél szélesebb körének a megnyerése.

Az egyesület elnökségébe új tagként választották be a küldöttek Darvas Zsoltot, a brüsszeli Bruegel Intézet kutatóját, a Corvinus tudományos főmunkatársát.

Újságíróból főtitkár

Hegedüs Éva 1979-ben diplomázott a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1981 és 1996 között különböző államigazgatási szerveknél dolgozott, 1993-tól 1997-ig a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára volt. Később a Földhitel- és Jelzálogbank vezérigazgató-helyettese, illetve 2000 és 2002 között pedig a Gazdasági Minisztérium stratégiai és energiaügyi helyettes államtitkári pozícióját is betöltötte, ahol a magyar energiaszektor liberalizációjáért felelt, valamint a lakáshitelek szabályozásáért volt felelős.

2002 és 2006 között az OTP Bank Nyrt. vezérigazgató-helyettese és az OTP Lakástakarékpénztár Zrt. igazgatóságának elnöke, 2006-tól 2010-ig pedig a BG Magyarország Ingatlanfinanszírozási Zrt. és a BG Magyarország Lízing Zrt. elnök-vezérigazgatója volt. 2010 májusa óta a GRÁNIT Bank Nyrt. vezérigazgatója, később elnöke is. 2013 óta a Bankszövetség igazgatóságának tagja. 2025 óta a Közép- és Kelet-európai Bankszövetség (BACEE) alelnöke. 2014 óta a Magyar Közgazdasági Társaság főtitkára.

A főtitkári pozícióban Nagy Gábor Miklós közgazdász, kommunikációs szakember váltja Hegedüst. Ő tíz évig dolgozott gazdasági újságíróként a Hajdú-bihari Naplónál, és rendszeresen publikált a Világgazdaságban is, majd a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat kommunikációs vezetői, később a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kommunikációs főosztályvezetői posztját töltötte be. Egy éven át a Magyar Újságírók Országos Szövetségének küldöttgyűlési elnöke volt, valamint európai uniós projektekben kommunikációs tanácsadóként dolgozott. Immár 19 éve a Magyar Közgazdasági Társaság titkárságvezetője, a főtitkári pozíciót június 1-jén veszi át.

A megalapításának 132. évfordulóját május 27-én ünneplő MKT-nak mintegy háromezer tagja, 30 szakosztálya és 16 megyei szervezete van. Az egyesület szakmai rendezvényei ma már szinte kivétel nélkül élőben követhetők és visszanézhetők a YouTube-on. A rendezvények – kiemelten a szakma legnagyobb éves konferenciáinak számító közgazdász-vándorgyűlések – és az ezekkel járó sajtóvisszhang közéleti szerepet és súlyt is ad az MKT-nak.