Makró Hegedűs Éva Pleschinger Gyula

Új elnököt választott a Magyar Közgazdasági Társaság

Megnyerné az egyesület számára a fiatalokat, és hangsúlyosabban keresne válaszokat a legégetőbb társadalmi, gazdasági, geopolitikai kérdésekre Hegedüs Éva, a Magyar Közgazdasági Társaság megválasztott elnöke. A főtitkári székben Nagy Gábor Miklós váltja.

A GRÁNIT Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatóját, Hegedüs Évát választotta elnökévé a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) pénteken. Az elnöki pozícióból kilenc év után, május 31-én távozik Pleschinger Gyula, akit az MKT örökös tiszteletbeli elnökévé választottak a küldöttek. 

A megválasztott elnök, Hegedüs Éva elmondta: a „megőrizve megújulni” gondolat jegyében szeretné még láthatóbbá tenni a Magyar Közgazdasági Társaságot. Az egyesület szeretne a következő időszakban koncentráltabban és hangsúlyosabban válaszokat keresni a legégetőbb társadalmi, gazdasági és geopolitikai kihívásokra, mint amilyen az euró bevezetése, a magyar gazdaság innovációs képességének erősítése; a mesterséges intelligencia terjedése; vagy éppen a demográfiai folyamatok. Hegedüs hangsúlyozta: az egyesület számára stratégiai kérdés a fiatalok minél szélesebb körének a megnyerése.

Az egyesület elnökségébe új tagként választották be a küldöttek Darvas Zsoltot, a brüsszeli Bruegel Intézet kutatóját, a Corvinus tudományos főmunkatársát. 

Újságíróból főtitkár

Hegedüs Éva 1979-ben diplomázott a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1981 és 1996 között különböző államigazgatási szerveknél dolgozott, 1993-tól 1997-ig a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára volt. Később a Földhitel- és Jelzálogbank vezérigazgató-helyettese, illetve 2000 és 2002 között pedig a Gazdasági Minisztérium stratégiai és energiaügyi helyettes államtitkári pozícióját is betöltötte, ahol a magyar energiaszektor liberalizációjáért felelt, valamint a lakáshitelek szabályozásáért volt felelős.

2002 és 2006 között az OTP Bank Nyrt. vezérigazgató-helyettese és az OTP Lakástakarékpénztár Zrt. igazgatóságának elnöke, 2006-tól 2010-ig pedig a BG Magyarország Ingatlanfinanszírozási Zrt. és a BG Magyarország Lízing Zrt. elnök-vezérigazgatója volt. 2010 májusa óta a GRÁNIT Bank Nyrt. vezérigazgatója, később elnöke is. 2013 óta a Bankszövetség igazgatóságának tagja. 2025 óta a Közép- és Kelet-európai Bankszövetség (BACEE) alelnöke. 2014 óta a Magyar Közgazdasági Társaság főtitkára.

A főtitkári pozícióban Nagy Gábor Miklós közgazdász, kommunikációs szakember váltja Hegedüst. Ő tíz évig dolgozott gazdasági újságíróként a Hajdú-bihari Naplónál, és rendszeresen publikált a Világgazdaságban is, majd a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat kommunikációs vezetői, később a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kommunikációs főosztályvezetői posztját töltötte be. Egy éven át a Magyar Újságírók Országos Szövetségének küldöttgyűlési elnöke volt, valamint európai uniós projektekben kommunikációs tanácsadóként dolgozott. Immár 19 éve a Magyar Közgazdasági Társaság titkárságvezetője, a főtitkári pozíciót június 1-jén veszi át.

A megalapításának 132. évfordulóját május 27-én ünneplő MKT-nak mintegy háromezer tagja, 30 szakosztálya és 16 megyei szervezete van. Az egyesület szakmai rendezvényei ma már szinte kivétel nélkül élőben követhetők és visszanézhetők a YouTube-on. A rendezvények – kiemelten a szakma legnagyobb éves konferenciáinak számító közgazdász-vándorgyűlések – és az ezekkel járó sajtóvisszhang közéleti szerepet és súlyt is ad az MKT-nak. 

Egyre több az idős hajléktalan, nem tudják fizetni a rezsijüket

Elkészítette friss kutatását a Február Harmadika munkacsoport a hajléktalanok élethelyzetéről. Egyre több a hetven év feletti ember, akinek nincs megfelelő lakhatása: sokan nem tudják fizetni a rezsijüket, vagy a kórházak ápolási részlegeiről kerültek az utcára.

Remélhetőleg elértük a gödör alját és innen már csak felfelé visz az út

Makrogazdasági elemzők értékelték azt, hogy a beruházások immár három és fél éve csökkennek, igaz, az idei első negyedévben már az előzőekhez képest kisebb, szinte alihg észrevehető mértékben.

Az euróhoz erősen ki kell lépnünk a komfortzónánkból – Interjú

Erős befektetői bizalom mutatkozik Magyarországgal, a magyar eszközökkel szemben a választások óta. Ezt leginkább a Tisza Párt erősebb európai arcéle és az eurózónához való csatlakozás ígérete támogatják. Ugyanakkor most, hogy munkába állt az új kabinet, a fiskális politika oldaláról is fel kell építeni a bizalmat, hogy az tartós maradhasson – többek között erről beszélt a lapunknak adott interjúban az MBH Befektetési Bank Brókeri, Nemzetközi és Letétkezelési sales ügyvezető igazgatója. Demjén Ottó szerint adott esetben fájdalmas lépéseket is be kell vállalni, hogyha egyszer euróval szeretnénk fizetni Magyarországon.

Eredményesen működött az utóbbi több mint egy évben az alapfeladatai ellátására összpontosító Magyar Nemzeti Bank (MNB) – mondta Varga Mihály jegybankelnök a Kell még mondanom valamit, Ildikó? podcast csütörtöki adásában.

Az Uber tovább bővíti magyarországi jelenlétét: május végén két újabb vidéki nagyvárosban, Pécsen és Kecskeméten is elindul a szolgáltatás. Az indulást mindkét helyszínen kedvezményes utazást kínáló hétvégi promóció kíséri, a vállalat pedig a jövőben további hazai városokban is megjelenne.

Bizalmi vagyonkezelés: ne öntsük ki a fürdővízzel a gyereket

A kormány szigorítaná a bizalmi vagyonkezelés adóelőnyeit, de magát a jogi eszközt megtartaná. Az igazi kérdés: hogyan lehet úgy kiszűrni az adótrükközést, hogy közben ne csapja agyon a szabályozás azokat a családi konstrukciókat is, amelyek valóban a generációváltást vagy a vagyon hosszú távú megőrzését szolgálják? Dr. Horváth Balázs az SQN Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagja szerint a kérdés sokkal összetettebb, mint sejtenénk.

Ennyivel fog emelkedni a GDP Magyarországon az Európai Bizottság szerint

Az Európai Bizottság 2026. tavaszi gazdasági előrejelzése: lassul a növekedés, mivel az energiasokk felhajtja az inflációt. 

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei?

Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

