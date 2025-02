Új felmérés: optimistábbak lettek a hazai nagyvállalatok vezérei

Igaz, jelentős mértékben csökkent a kapacitásuk bővítését célzó fejlesztések aránya. Míg az előző negyedévben 13 százalékon állt a mutató, az utolsó negyedévben ez 5-re mérséklődött. Ugyanezt a részarányt érte el a folyamatfejlesztést, illetve az értékesítésfejlesztést tervezőké is. A legnépszerűbb irány továbbra is a technológiai fejlesztés, minden ötödik cégvezető számol ezzel, áll a közleményben.

„Az előző negyedév adataiból látszik, hogy ősszel még megosztottabban várták a jövőt a cégvezetők – jóval magasabb volt a csökkenéssel vagy növekedéssel tervezők száma, és a cégek közel kétharmada számolt változatlan mértékkel. Mindössze három hónap alatt az ő arányuk felment közel 80 százalékra, ami arra enged következtetni, hogy továbbra is a kivárást tartják célravezetőnek a nagyvállalatok a beruházásokat illetően” – mondta el az eredmények kapcsán Bodor Tibor, a K&H Vállalati divízió vezetője.

