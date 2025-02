Új fogalom van születőben: nyugger stróman

Aligha meglepő, hogy a Trend FM hétfő reggeli műsorában is szó esett ezekről a bejelentésekről a lapunk főszerkesztőjével folytatott beszélgetés során. Csabai Károly ugyanakkor azt a kérdést is megkapta, vajon a forint azért olyan viszonylag erős-e (az euróval szemben például a 402-es szint körül mozog ), mert a Magyar Nemzeti Bank beavatkozott (idegen kifejezéssel: interveniált) a devizapiacon, külföldi pénzek ellenében hazai fizetőeszközt vásárolva.

De a két- és háromgyermekes anyáknak fokozatosan bevezetendő adókedvezmény várható költségvetési terheit is felmértük ebben a cikkben .

Megszólalt a nyugdíjasok és a könyvelők szakembere is.

Így is történt. Bár a kisvállalkozások tételes adója (népszerű rövidítésén: kata) sok kormánypárti szavazót a Fidesztől elrettentő 2022 közepi kivezetésének annullálása nem került szóba, a két- és háromgyermekes anyáknak adókedvezményben, a nyugdíjasok meg áfa-visszatérítésben részesülnek.

Magyar Péter és az általa vezetett Tisza Párt látványos megerősödése – a közvélemény-kutatóknál már jobban állnak a Fidesznél – miatt borítékolható volt, hogy Orbán Viktor szombati évértékelőjén több, a választók tetszését elnyerhető gazdasági intézkedést is bejelent.

