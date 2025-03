Új főnök érkezik a Szabadság térre

Szavazási nagyüzem volt a parlamentben, személyi kérdésekről is döntöttek.

Kapcsolódó cikk Varga Mihály őket kapja maga mellé Szavazási nagyüzem volt a parlamentben, személyi kérdésekről is döntöttek.

Az Országgyűlés szintén a múlt héten meghosszabbította Papcsák Ferrenc megbízatását az MNB felügyelőbizottsága élén, illetve újraválasztotta ebbe a testületbe Madarász Lászlót és Szényei Gábor Andrást is.

Nem csak az MNB elnöki székében történt változás. A múlt héten számoltunk be arról, hogy Pleschinger Gyula mandátuma lejár az MNB Monetáris Tanácsában, az ő székébe az Országgyűlés döntése értelmében Mager Andrea korábbi nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszter, a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója ülhet. Neki nem újdonság ez a pozíció, 2011 és 2016 között már volt a Monetáris Tanács tagja.

Az eseményen az államfő mellett részt vett Orbán Viktor miniszterelnök, Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is.

