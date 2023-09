Új gazdára talált a becsődölt Tungsram egyik legértékesebb darabja

Brüsszelnek nem lenne szabad alkudoznia a kormánnyal a modellváltó alapítványokról – mondja Ligeti Miklós

Ezt a véleményét is megosztotta a Transparency International Magyarország jogi igazgatója a lapunkat is megjelentető Klasszis Média által szeptember 7-én online megrendezett Klasszis Klubban. A beszélgetés során egyebek mellett szó esett arról, mik is azok a jogállamisági feltételek, amelyek teljesítéséhez köti az Európai Unió a Magyarországot megillető forrás nyújtását. De kiderült az is, meg lehet szüntetni-e egy alapítványt, akár azt, amelyet a Magyar Nemzeti Bank hozott létre, akár a közérdekűeket, amelyeket a közvélemény modellváltó egyetemi alapítványokként ismer. Ha szeretné visszanézni a beszélgetést, vagy azt esetleg elmulasztotta, most megteheti.