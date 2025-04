Új időszámítás jön 2026-tól a bankoknál

Lukács Ákos, az EY Klímaváltozási és Fenntarthatósági partnere hangsúlyozza: „Azok a bankok, amelyek az új szabályozást stratégiai lehetőségként értelmezik, nemcsak a megfelelőségi követelmények teljesítésében lehetnek hatékonyabbak, hanem új üzleti lehetőségeket is azonosíthatnak. A pénzügyi termékek folyamatos fejlődésével azok az intézmények lesznek felkészültebbek az ESG kockázatok összetettségének kezelésére, amelyek proaktívan alkalmazzák ezeket az iránymutatásokat.”

Az Európai Bankhatóság új ESG Kockázatkezelési Iránymutatása nemcsak felügyeleti megfelelési kötelezettséget, hanem az ESG kockázatok integrációjának lehetőségét is jelenti a bankok számára.

