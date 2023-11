Új információt kapott a magyar túszokról Szijjártó Péter

A minisztérium tájékoztatása szerint a tárcavezető a NATO külügyminiszteri ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatóján emlékeztetett, hogy az öt magyar állampolgárságú túsz közül hármat szabadon engedtek az utóbbi napokban, miután a Hamász bejelentette, hogy a tűzszünet alatt nőket és gyerekeket adnak át fogolycsere keretében.

Rajtuk kívül két olyan, magyar állampolgársággal is rendelkező férfiról lehetett tudni, akikről ezidáig nem rendelkeztünk információval, így feltételezések szerint a terrorszervezet fogságában lehetnek - tájékoztatott.

A két eltűnt magyar állampolgárból egy biztosan életben van Szijjártó Péter szerint. Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Szijjártó Péter bejelentette, hogy a kormány nemrég értesítést kapott az izraeli hatóságoktól, amelynek értelmében az érintettek egyike életben van, és továbbra is a Hamász tartja fogva.

"Természetesen ahogyan a gyermekek és a hölgy szabadon bocsátása érdekében megtettünk mindent, úgy megteszünk mindent annak érdekében is, hogy a két, magyar állampolgársággal rendelkező férfit is sikerüljön kiszabadítani a fogságukból" - szögezte le.

"Persze minden relatív, de a jelenlegi körülmények között jó hír, hogy a két, magyar állampolgársággal rendelkező férfiból az egyikről tudjuk, hogy él" - mondta.

"Sajnos túszként tartja őt fogva a Hamász, de mindent megteszünk azért, hogy amennyiben lehetőség lesz már arra is, hogy a férfiak kiengedéséről beszéljünk, akkor ő is ott legyen azok között, akiket majd elengednek" - tette hozzá.

(MTI)