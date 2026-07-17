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Makró Adózási szabályok, tudnivalók Közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) Magyar Péter

Új javaslattal állt elő a Magyar-kormány: véget ér a kekvák adómentessége, adónemeket törölnek el

mfor.hu

Adóügyekről számolt be a miniszterelnök.

A miniszterelnök már kora délután beharangozta, hogy adóügyekben hozott döntéseket a kormány, a részleteket pedig Facebook-oldalán közzétett videójában ismertette.

A kormányfő elmondása szerint pénteken benyújtja az Országgyűlésnek a Tisza-kormány azt a törvényjavaslatot, amely öt adónemet eltöröl, megduplázza a levegőterhelési díjat, és megszünteti a bizalmi vagyonkezelő alapítványok adókedvezményeit – derült ki a 24.hu összefoglalójából. A törvényjavaslatot a tervek szerint még pénteken a parlament elé terjesztik, a kapcsolódó kormánydöntések pedig a Magyar Közlönyben is megjelennek.

Eltűnő adónemek

A miniszterelnök tájékoztatása szerint a kormány a következők teljes kivezetéséről döntött:

  • Települési adó: a miniszterelnök szerint az ország több mint háromezer települése közül mindössze 25 önkormányzat alkalmazta, és az adminisztráció sokszor többe került, mint a belőle származó állami bevétel.
  • Ebrendészeti hozzájárulás (ebadó): ezt korábban 16 településen vetették ki.
  • Bevándorlási különadó: Magyar Péter közlése alapján a költségvetésnek ebből soha nem származott bevétele, az adónemet kizárólag propagandacélokra használták.
  • Szén-dioxid-kvótaadó és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díj: a kormányfő állítása szerint az előző kabinet tisztában volt azzal, hogy ezek az uniós jogba ütköznek, a bevezetésükkel pedig százmilliárdos visszafizetési és kamatterhet hagytak az országra.

Levegőterhelési díj

Magyar Péter bejelentéséből kiderült, a kormány első lépésként megduplázza a levegőterhelési díjat, és felméri Magyarország legnagyobb szennyezőit.

Elmondta, megvizsgálják a felszíni és felszín alatti vizeket, valamint a talajt érő terhelés mértékét, és a jövőben magasabb adótételekkel, illetve díjakkal sújtják azokat a cégeket, amelyek nem csökkentik radikálisan a vízfogyasztásukat és a károsanyag-kibocsátásukat.

Alapítványok és nagyvállalatok adózása

Az összefoglalóból kiderült, hogy a bejelentés értelmében a globális nagyvállalatok társaságiadó-fizetését is átalakítják: az adóalapokat bővítik, a korábbi adókedvezményeket pedig szűkítik. A miniszterelnök bejelentette:

A kormány kivezeti a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz (kekva) kapcsolódó adókedvezményeket, és bezárja azt a kiskaput, amely lehetővé tette, hogy az ilyen szervezeteknek adott támogatások háromszorosát levonják az adóalapból.

Magyar Péter emellett azt ígérte, visszamenőleg is megvizsgálják a bizalmi vagyonkezelőknél elhelyezett több ezer milliárd forintot érintő adóelkerülési gyakorlatokat. A kabinet a vagyonkezelés szabályozásának átalakításától éves szinten több tízmilliárd forintos adóbevételt vár – derült ki a cikkből. 

A NAV elnökének kérdése

A miniszterelnök arról is tájékoztatást adott, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnöki pozícióját a korábbi gyakorlattal szakítva ezentúl nyílt, transzparens pályázaton fogják betölteni, a hivatal független vezetője pedig a jövőben nem visel államtitkári rangot a kormányban.

Magyar Péter teljes videóját itt nézheti meg:

 

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