Új márka a magyar használtautó-piac trónján: elvesztette az első helyet az Opel

„Korábban nem látott csúcsra ért a használtautó-piac” – idézi a JóAutók.hu vezérigazgatóját, Halász Bertalant a Pénzcentrum. Az újautó-eladások száma 11 százalékkal nőtt, és a használtimport is hétéves csúcsra emelkedett.

A forgalomba kerülő autók által lecserélt járműveket pedig többségükben a hazai piacra vitték, ami tovább pörgette a márciusi forgalmat.

Magyarországon több mint harmadával bővült a forgalomban lévő személygépkocsi-állomány: 2016 végén még csak 3,2 millió, ma pedig már mintegy 4,4 millió autó fut az utakon. Bár a 90 ezret meghaladó havi forgalom egyelőre biztosan nem válik állandóvá, a számok törvényszerűen emelkedő trendet mutatnak a jövőben is.

A magyar használtautó-piacon az első negyedévben is hat márka autói tették ki a teljes forgalom közel felét. Hosszú idő után elvesztette első helyét az Opel, melyet a 10 százalék feletti piaci részesedéssel bíró Volkswagen vett át. A harmadik hely a Suzukié, amely az éves forgalomból 8,1 százalékot tudhat magáénak, a Fordnak 7,7 százalékos a részesedése a magyar piacból. Az ötödik és hatodik helyen a Toyota és a BMW áll.

A használtautó-piacon az idei első negyedévében gazdát cserélő 244 500 személyautó 4 százalékkal több, mint amennyit az előző év azonos időszakában regisztráltak. Az importált használt autók száma nagyobb arányban nőtt: tavaly az év első három hónapja során 30 600 autót hoztak Magyarországra, idén már 35 900 autó gurult be a határokon.