Új, ötéves tervvel várja Kína Trumpot, akinek egyre sürgősebb lenne a pekingi látogatás

Az év első hónapjaiban a piaci elemzők, illetve a világgazdasági folyamatokat meghatározó döntéshozók és szervezetek is feszült várakozással tekintettek 2026 egyik legmeghatározóbbnak gondolt csúcstalálkozója elé. Donald Trump amerikai elnök ugyanis hivatalos látogatásra készült a Távol-Keletre, hogy Hszi Csin-ping kínai elnökkel tárgyaljon.

Donald Trump szívesen menne már Kínába, de továbbra is Irán köti le a figyelmét

Az időpont viszont folyamatosan tolódik az iráni háború miatt, ami lefoglalja most az amerikai adminisztráció figyelmét. Donald Trump április 17-én azt nyilatkozta, hogy a kínai találkozó „nagyon különleges lesz és akár történelmi jelentőségű is lehet.” Hozzátette, várja, hogy ismét együtt legyen Hszi elnökkel – „sok mindent fogunk elérni!” Az amerikai elnök arról is beszélt a Fox Newsnak adott interjújában, hogy a következő hetekben megvalósulhat a kínai látogatása – számol be róla laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

Az egyeztetés mindkét félnek érdeke lenne, hiszen az amerikai és a kínai gazdaság is lassuló pályára került. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) idén 2 százalékos gazdasági növekedést várt az Egyesült Államokban, ami jövőre 1,7 százalékra mérséklődhet. Pedig 2021 óta mindig 2 százaléknál nagyobb mértékben gyarapodott az amerikai GDP éves szinten.

Kína esetében látványosabb a lassulás. Hiszen míg az amerikai gazdaság éves növekedése 2006 óta (a koronavírus-járvány utáni 6,1 százalékos felpattanást nem számítva) egyszer sem haladta meg a 3 százalékot, addig a távol-keleti országban ennek a periódusnak az elején még 10 százalék körüli, vagy érdemben a fölötti számokat láthattunk.

A teljes cikkben olvashatnak Kína új, 2026 és 2030 közötti ötéves tervéről. Ebben az Egyesült Államokat is megemlítik és kiderül, hogy a szakértő szerint miért lehet intő jel a dokumentum az amerikai vezetés számára.