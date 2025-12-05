Új rekord a közmédiánál: 116 milliárd forint közpénz kilenc hónap alatt

Van egy terület, ahova megállíthatatlanul ömlik a költségvetési pénz: a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), magyarul a fideszes irányultságú közmédia. Publikálták az idei harmadik negyedéves mutatókat: ebből egyelőre annyi látszik, hogy a büdzséből érkezett mintegy 116,4 milliárd forint, amiből mintegy 60 milliárd elment az anyagjellegű kiadásokra, 21,4 milliárd pedig a bérekre. Ez jelentős növekedés, hiszen 2024 első kilenc hónapjában 108,5 milliárd forintot kapott a közmédia, ez ugrott meg egy év alatt közel 8 milliárddal. A mérleg stabilan pozitív, nem sikerült elkölteni a pénzt, így 10,3 milliárdos pluszt mutat a számláló.

Minden pénzt megérnek a közhírek

Fotó: M1 Híradó / YouTube

A bérezés is érdekesen alakulhatott a közmédiánál, ugyanis 2024. szeptemberében 2063 fő volt az átlagos statisztikai állományi létszám munkaviszonyban, és bérekre 19,6 milliárd forint ment el. A mostani adatok szerint jelenleg 2091-en ügyködnek a közmédia nézettségéért, tehát csak kicsivel többen, mint tavaly ilyenkor, a kiadás mégis szépen növekedett: 21,4 milliárd forintra. Teljesen feleslegesen, de vannak kereskedelmi bevételei is az MTVA-nak: az értékesítésből 4,6 milliárd forint folyt be. Mivel a büdzséjük kilenc hónap után 10,3 milliárd forintos többletet mutat, ezért reklámok nélkül is tudna működni a közmédia. Az állami média reklámfelületeit is a Mészáros Lőrinc-közeli Atmedia értékesítőházhoz tartozó Media Services Company Kft. árulja. Ha az év végén is többlettel zárnának, akkor a megmaradt pénz sorsáról a parlament dönt.

A kilenc hónap alatt beérkező 116 milliárd forint az idei közmédiás költségvetés időarányos része. Idén tovább nő a közmédia működtetésére szánt keretösszeg: az azt működtető MTVA több mint 165 milliárd forintból gazdálkodhat. Ez 25 milliárddal több, mint a tavalyi 140 milliárdos összeg. Így átlagosan napi 452 millió forintból működik a közmédia a 2025-ben.

És hogy mire költik ezt a rengeteg pénzt, mit nézhetnek cserébe az adófizető állampolgárok? A Duna televízió a napokban jelentette be, hogy hatvan slágerrel és közel száz sztárfellépővel tér vissza a képernyőre a Csináljuk a fesztivált! ötödik évada.

A válogató adások az 1915-2025 közötti időszak sikerdalait vonultatják fel és garantáltan táncra perdítik a Duna nézőit. A korszakokon és műfajokon átívelő showműsor első adása 110 évet ugrik vissza az időben, és ötven év slágeréből válogat. A közönség elmerülhet az operettek világában és évezheti a korabeli filmslágereket is. Az ötödik évad újdonsága, hogy a zsűritagok az „aduász” aranygombbal az elődöntőbe juttathatják kedvencüket.

- közölte a csatorna. A Duna tehát egy retró műsorral száll be az öldöklő nézettségi versenybe. A negyedik évadot a Hungária Limbó-hintó című, mintegy negyven éves slágerével nyerte Csorba Lóci a 86 éves Korda György zsűrizése mellett. A közmédia idei, eddigi legnézettebb műsora amúgy az augusztus 20-i tűzijáték közvetítése volt a Nielsen Közönségmérés adatai alapján.

A közmédia szerződéseit átnézve pedig tényleg úgy tűnik, hogy bármire van pénzük. A legtöbb pénz vélhetően a különböző sportesemények közvetítésére megy el. A Győr és a Paks nemzetközi mérkőzéseiért egyaránt milliókat fizettek ki, de sokba került a Forma-1 magyar nagydíj közvetítésének gyártási költsége is (64 ezer dollár, mintegy 21 millió forint). A különböző repülőjegyeket és szállásokat pedig az OTP Travel intézi nekik egy 30 millió forintos keretből.

A közmédiát működtető MTVA 2026-ban 154,7 milliárd forintból gazdálkodhat majd. A szám azt mutatja, hogy az év egy napjára így is több mint 426 millió forint jut a ma már szinte minden csatornán és platformon a műsorok közötti reklámokban is kormánypropagandát közvetítő közmédiának.