4p

Elkerülhetetlen lesz a választások utáni megszorítás?
Tényleg egy újabb Bokros-csomagot szeretne a Tisza Párt?

Online Klasszis Klub élőben Bokros Lajossal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

2025. december 10. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Makró Média MTVA

Új rekord a közmédiánál: 116 milliárd forint közpénz kilenc hónap alatt

Vég Márton
Vég Márton

Van miből fizetni Korda György gázsiját a közmédiánál.

Van egy terület, ahova megállíthatatlanul ömlik a költségvetési pénz: a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), magyarul a fideszes irányultságú közmédia. Publikálták az idei harmadik negyedéves mutatókat: ebből egyelőre annyi látszik, hogy a büdzséből érkezett mintegy 116,4 milliárd forint, amiből mintegy 60 milliárd elment az anyagjellegű kiadásokra, 21,4 milliárd pedig a bérekre. Ez jelentős növekedés, hiszen 2024 első kilenc hónapjában 108,5 milliárd forintot kapott a közmédia, ez ugrott meg egy év alatt közel 8 milliárddal. A mérleg stabilan pozitív, nem sikerült elkölteni a pénzt, így 10,3 milliárdos pluszt mutat a számláló.

Minden pénzt megérnek a közhírek
Minden pénzt megérnek a közhírek
Fotó: M1 Híradó / YouTube

A bérezés is érdekesen alakulhatott a közmédiánál, ugyanis 2024. szeptemberében 2063 fő volt az átlagos statisztikai állományi létszám munkaviszonyban, és bérekre 19,6 milliárd forint ment el. A mostani adatok szerint jelenleg 2091-en ügyködnek a közmédia nézettségéért, tehát csak kicsivel többen, mint tavaly ilyenkor, a kiadás mégis szépen növekedett: 21,4 milliárd forintra. Teljesen feleslegesen, de vannak kereskedelmi bevételei is az MTVA-nak: az értékesítésből 4,6 milliárd forint folyt be. Mivel a büdzséjük kilenc hónap után 10,3 milliárd forintos többletet mutat, ezért reklámok nélkül is tudna működni a közmédia. Az állami média reklámfelületeit is a Mészáros Lőrinc-közeli Atmedia értékesítőházhoz tartozó Media Services Company Kft. árulja. Ha az év végén is többlettel zárnának, akkor a megmaradt pénz sorsáról a parlament dönt.

A kilenc hónap alatt beérkező 116 milliárd forint az idei közmédiás költségvetés időarányos része. Idén tovább nő a közmédia működtetésére szánt keretösszeg: az azt működtető MTVA több mint 165 milliárd forintból gazdálkodhat. Ez 25 milliárddal több, mint a tavalyi 140 milliárdos összeg. Így átlagosan napi 452 millió forintból működik a közmédia a 2025-ben.

És hogy mire költik ezt a rengeteg pénzt, mit nézhetnek cserébe az adófizető állampolgárok? A Duna televízió a napokban jelentette be, hogy hatvan slágerrel és közel száz sztárfellépővel tér vissza a képernyőre a Csináljuk a fesztivált! ötödik évada.

A válogató adások az 1915-2025 közötti időszak sikerdalait vonultatják fel és garantáltan táncra perdítik a Duna nézőit. A korszakokon és műfajokon átívelő showműsor első adása 110 évet ugrik vissza az időben, és ötven év slágeréből válogat. A közönség elmerülhet az operettek világában és évezheti a korabeli filmslágereket is. Az ötödik évad újdonsága, hogy a zsűritagok az „aduász” aranygombbal az elődöntőbe juttathatják kedvencüket.

- közölte a csatorna. A Duna tehát egy retró műsorral száll be az öldöklő nézettségi versenybe. A negyedik évadot a Hungária Limbó-hintó című, mintegy negyven éves slágerével nyerte Csorba Lóci a 86 éves Korda György zsűrizése mellett. A közmédia idei, eddigi legnézettebb műsora amúgy az augusztus 20-i tűzijáték közvetítése volt a Nielsen Közönségmérés adatai alapján.

A közmédia szerződéseit átnézve pedig tényleg úgy tűnik, hogy bármire van pénzük. A legtöbb pénz vélhetően a különböző sportesemények közvetítésére megy el. A Győr és a Paks nemzetközi mérkőzéseiért egyaránt milliókat fizettek ki, de sokba került a Forma-1 magyar nagydíj közvetítésének gyártási költsége is (64 ezer dollár, mintegy 21 millió forint). A különböző repülőjegyeket és szállásokat pedig az OTP Travel intézi nekik egy 30 millió forintos keretből.

A közmédiát működtető MTVA 2026-ban 154,7 milliárd forintból gazdálkodhat majd. A szám azt mutatja, hogy az év egy napjára így is több mint 426 millió forint jut a ma már szinte minden csatornán és platformon a műsorok közötti reklámokban is kormánypropagandát közvetítő közmédiának.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Lecsapott a kukásautó-kartellre a GVH

Lecsapott a kukásautó-kartellre a GVH

Egyeztették a cégek a közbeszerzéseket.

100 ezer forintot készpénzt kaptak karácsonyra egy borsodi falu lakói

100 ezer forint készpénzt kaptak karácsonyra egy borsodi falu lakói

Berentében népszerű lesz a polgármester.

Jött egy nem annyira rossz adat, és máris zavar támadt az erőben

Jött egy nem annyira rossz gazdasági adat, de még nem bonthatnak pezsgőt Nagy Mártonék

A vártnál kedvezőbben alakult októberben az ipari termelés Magyarországon. Tovább él a remény, hogy legalább a fél százalékos GDP-növekedést elérjük 2025-ben, azonban ez csak sovány vigasz lenne. A mélyben ugyanis strukturális gondok is felsejlenek, és továbbra sem igazán biztató, hogy ennyire kitett a magyar gazdaság a külső, leginkább a német piaci folyamatoknak. Sok függ majd attól, hogyan alakul a Merz-kormány sorsa. 

Lassan olyan olcsó lesz a benzin, hogy a fél világ idejár majd tankolni

Lassan olyan olcsó lesz a benzin, hogy a fél világ idejár majd tankolni

Az átlagárak tovább csökkenhetnek.

Nagyítóval lehet csak megtalálni a remény szikráját a friss ipari adatban

Csak nagyítóval találtuk meg a remény szikráját a friss ipari adatban

Éves szinten nagyobb a csökkenés a szeptemberi mutatóhoz képest, havi alapon viszont ismét enyhén bővült a szektor teljesítménye októberben.

Rogán Antal milliárdos plakátosa váratlan lépésre szánta el magát

Rogán Antal milliárdos plakátosa váratlan lépésre szánta el magát

Kisebb lesz Balásy Gyula céghálója, de azért nincs nagy baj.

Kár volt még temetni Mészáros Lőrinc cégeit – a Paksi Atomerőműnél esett le egy 47 milliárdos munka

Kár volt még temetni Mészáros Lőrinc cégeit – a Paksi Atomerőműnél esett le egy 47 milliárdos munka

Igaz, kétszer is ajánlatot kellett tenniük.

Jó hír: még olcsóbb lesz tankolni péntektől

Jó hír: még olcsóbb lesz tankolni péntektől

Legalábbis, ha a kutakon is érvényesül az árcsökkentés.

Csak a munkavállalók fele számíthat jövőre béremelésre

Ezt mondják a munkáltatók a fizetésemelésekről.

Megrohamozták a magyar ruha- és cipőboltokat októberben

Megrohamozták a magyar ruha- és cipőboltokat októberben

A magyar vásárlók nem vártak a Black Fridayig: októberben havi alapon is 6,1 százalékkal bővült a ruha- és cipőboltok forgalma. A nyugdíjasok azonban hiába kaptak utalványt, az élelmiszer- ital- és dohányáru-üzletekben elmaradt a forgalom a szeptemberitől. Az Országos Kereskedelmi Szövetség hiányolja a lakossági bizalmat, és úgy látják, ezt az évet már egy nagybevásárlási roham sem mentheti meg.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168