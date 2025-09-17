Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Makró Média MTVA

Új rekord a közmédiánál: 80 milliárd forint közpénz hat hónap alatt

Vég Márton
Vég Márton

Az iratmegsemmisítésért is milliókat fizetnek.

Küszködik a magyar gazdaság, kisiklanak a vonatok, a nyugdíjasoknak élelmiszer-utalványokat kell osztogatni, hogy tudjanak valamit vásárolni a boltban, de van egy terület, ahova megállíthatatlanul ömlik a költségvetési pénz: a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), magyarul a fideszes közmédia. Publikálták az idei második negyedéves mutatókat: ebből egyelőre annyi látszik, hogy a büdzséből érkezett mintegy 80,3 milliárd forint, amiből mintegy 40 milliárd elment az anyagjellegű kiadásokra, 14 milliárd pedig a bérekre. A mérleg egyelőre pozitív, nem sikerült minden fillért elkölteni, így 11 milliárdos pluszt mutat a számláló. Ez jelentős növekedés, hiszen 2024 első hat hónapjában még csak 71,7 milliárd forintot kapott a közmédia, ez ugrott meg egy év alatt közel 9 milliárddal.

Sokat érnek a hírek a kormánynak
Sokat érnek a hírek a kormánynak
Fotó: M1 Híradó / YouTube

A bérezés is érdekesen alakulhatott a közmédiánál, ugyanis 2023. júniusban 2119 fő volt az átlagos statisztikai állományi létszám munkaviszonyban, és bérekre 12,1 milliárd forint ment el. A mostani adatok szerint jelenleg 2086-an ügyködnek a közmédia nézettségéért, tehát kicsivel kevesebben, mint két éve, de a kiadás növekedett: 14 milliárd forintra. Teljesen feleslegesen, de vannak kereskedelmi bevételei is az MTVA-nak: az értékesítésből 2,9 milliárd forint folyt be. Mivel a féléves büdzséjük 11 milliárd forintos többletet mutat, ezért reklámok nélkül is tudna működni a közmédia. Az állami média reklámfelületeit is a Mészáros Lőrinc-közeli Atmedia értékesítőházhoz tartozó Media Services Company Kft. árulja.

A hat hónap alatt beérkező 80 milliárd forint az idei közmédiás költségvetés időarányos része. Idén tovább nő a közmédia működtetésére szánt keretösszeg: az azt működtető MTVA több mint 165 milliárd forintból gazdálkodhat. Ez 25 milliárddal több, mint a tavalyi 140 milliárdos összeg. Így átlagosan napi 452 millió forintból működik a közmédia a 2025-ben.

És hogy mire költik ezt a rengeteg pénzt, mit nézhetnek cserébe az adófizető állampolgárok? A Duna televízió a napokban jelentette be, hogy a klasszikus német krimisorozat, a Derrick ismét várja a nézőket az eredeti magyar szinkronnal. A csatorna szeptember 15-től hétfő esténként tűzi műsorra a legendás sorozatot a Kékfény című bűnügyi magazin után.

Bár a sorozat stílusa lassabb és nyugodtabb tempójú, mint a mai bűnügyi sorozatoké, éppen ez adja sajátos hangulatát. A lélektani nyomozásra épülő történetek, a visszafogott vizualitás, és a klasszikus krimi-dramaturgia ma is különleges helyet foglal el a televízió kínálatában

– közölte a csatorna. A Duna tehát egy 50 évvel ezelőtt gyártott sorozattal nevezett be az öldöklő nézettségi versenybe. Ugyanakkor tényleg nem kell túlságosan kreatívnak lenni, hiszen a közmédia idei, eddigi legnézettebb műsora az augusztus 20-i tűzijáték közvetítése volt a Nielsen Közönségmérés adatai alapján. Az élő közvetítést átlagosan 861 ezer néző követte figyelemmel, ami több mint 24 százalékos közönségarányt jelent. Összesen 1,252 millió ember, vagyis a magyar lakosság 15 százaléka kapcsolódott be legalább egy percre a közvetítésbe. A műsor így nemcsak a közmédia idei legnézettebb produkciója lett, hanem a teljes piacon is az év harmadik legnézettebb műsorának bizonyult.

A közmédia szerződéseit átnézve pedig tényleg úgy tűnik, hogy bármire van pénzük. A legtöbb pénz vélhetően a különböző sportesemények közvetítésére megy el. Például 1,1 millió svájci frankot fizettek ki a kerékpár világbajnokságok felhasználási jogáért 2031-ig, ez 450-500 millió forintnak felel meg. Egy esetleges kormányváltás után már nem fognak minden dokumentumot megtalálni az MTVA-ban, ugyanis 5,5 millió forintot fizettek ki a német Reisswolf Kft.-nek az iratanyag elszállítására és megsemmisítésére.

A cég honlapján elérhető információk szerint az Európában piacvezető, 20 éve sikeres szolgáltatás mára a kontinens közel 50 nagyvárosában, köztük Budapesten is elérhető. A bizalmas iratokat nem papírdobozban, műanyag zsákban vagy más, hasonlóan alkalmatlan eszközzel gyűjtik be, hanem német gyártmányú, kulccsal zárható, egyedi azonosítószámmal ellátott, fém biztonsági konténerekben, amelyek az irodai környezethez illően esztétikusak, és könnyen mozgathatók. A megtelt konténereket zárt teherautóban a Reisswolf budapesti telephelyére szállítják. A konténereket egy lezárt biztonsági zónában nyitják ki és a konténerek tartalmát azonnal megsemmisítik.

