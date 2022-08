Új rekord születhet a hazai használtautó-piacon

A félmilliós volumen azt jelenti, hogy átlagosan csaknem minden nyolcadik hazai személyautó gazdát cserélt január és július között - mutatott rá Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója a közleményben. Hozzátette: a következő hónapokban is intenzív, havi 70 ezer körüli adásvételre számítanak, mivel az újautópiac az ellátási problémák, a használtimport pedig a magas euróárfolyam miatt képtelen a korábbi szinteken kielégíteni a keresletet. További kérdés, hogy az üzemanyagár-támogatás esetleges kivezetése, az üzemeltetési költségek ezzel járó megugrása milyen változást jelent az év utolsó negyedében - mondta.

A közlemény szerint a használtautó-piacon tapasztalható jelentős áremelkedés a spekulációs célú adásvételek számát is megnövelte. Különösen a néhány éves autók ára emelkedett, akár 15-30 százalékkal.

Viszik a használt autót, mint a cukrot. Fotó: Pixabay

A piaci előrejelzésekben ugyanakkor a korábbinál jóval nagyobb a bizonytalanság Halász Bertalan szerint. A gazdasági környezet romlása, a háztartások várható plusz kiadásai miatt máris érezhető a kereslet visszaesése. Ez jó eséllyel csökkenteni fogja az árnyomást, a piacon pedig a következő hónapokban alacsonyabb szinten állhat be az új egyensúly. Ha a használtautó-piac be is állítja az új rekordot, az kizárólag az első fél év kiemelkedő pörgésének lesz köszönhető - közölte a szakértő.

A magyarországi használtautó-piacon a két leggyakoribb márka az Opel és a Volkswagen volt, előbbiből 57 600 (11,6 százalék), míg utóbbiból 49 800 (10,0 százalék) cserélt gazdát a vizsgált időszak során. A népszerűségi listán a következő a Suzuki az adásvételek 8,5 százalékával, ezt a Ford 8, a BMW pedig 6,5 százalékos részesedéssel követi. (MTI)