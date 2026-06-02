Új részletek derültek ki a költségvetésből hiányzó százmilliárdokról

A Telex részletes választ kapott az Állami Számvevőszéktől (ÁSZ) az idei költségvetésből „hiányzó” 286 milliárd forinttal kapcsolatban feltett kérdéseire.

Mint ismeretes, a Magyar-kormány szóvivői még május közepén jelentették be, hogy az átadás-átvételkor megkapott tájékoztató dokumentumok szerint az Építési és Közlekedési Mnisztériumt (ÉKM) három 2025-re vonatkozó, összesen 286 milliárd forintnyi kiadására nincs fedezet a költségvetésben. A tiszások szerint ez azt jelenti, hogy az előző kormány Gyurcsány Ferenc 2006-os lépéséhez hasonlóan „trükkök százait alkalmazva” hamisította meg az idei költségvetést.

Az ÁSZ válasza szerint

a költségvetés véleményezésekor a háromból két ügyben külön tájékoztatást kértek az ÉKM-től és a Nemzetgazdasági Minisztériumtól (NGM);

a minisztériumok a gyorsforgalmi úthálózat esetében egy titkos kormányhatározatra, a Budapest–Belgrád esetében pedig egy új kínai hitelfelvételre hivatkoztak;

az ÁSZ a gyorsforgalmi úthálózatra vonatkozó kiadások összegét számításokkal nem megalapozottnak találta, a Budapest–Belgrád költségszámítására azonban részletes és akkor kielégítőnek tűnő választ kaptak;

a számvevőszék az akkori véleményét a minisztériumoktól kapott tájékoztatás alapján írta meg, és azt nincs jogkörük megítélni, hogy a kormány megtévesztette-e őket;

a minisztériumok felelős vezetői pedig büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkoztak arról, hogy az ÁSZ-nak küldött adatok és dokumentumok teljes körűek, hiánytalanok és hatályosak.

A gyorsforgalmi úthálózattal kapcsolatos tételnél a minisztérium egy titkos kormányhatározatra is hivatkozott, amelyet nem küldtek meg az ÁSZ-hoz, így a hivatal annak tartalmát nem tudta megvizsgálni.

