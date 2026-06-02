Új részletek derültek ki a költségvetésből hiányzó százmilliárdokról

A számvevőszék szerint sincs minden rendben.

A Telex részletes választ kapott az Állami Számvevőszéktől (ÁSZ) az idei költségvetésből „hiányzó” 286 milliárd forinttal kapcsolatban feltett kérdéseire.

Mint ismeretes, a Magyar-kormány szóvivői még május közepén jelentették be, hogy az átadás-átvételkor megkapott tájékoztató dokumentumok szerint az Építési és Közlekedési Mnisztériumt (ÉKM) három 2025-re vonatkozó, összesen 286 milliárd forintnyi kiadására nincs fedezet a költségvetésben. A tiszások szerint ez azt jelenti, hogy az előző kormány Gyurcsány Ferenc 2006-os lépéséhez hasonlóan „trükkök százait alkalmazva” hamisította meg az idei költségvetést.

Az ÁSZ válasza szerint

  • a költségvetés véleményezésekor a háromból két ügyben külön tájékoztatást kértek az ÉKM-től és a Nemzetgazdasági Minisztériumtól (NGM);
  • a minisztériumok a gyorsforgalmi úthálózat esetében egy titkos kormányhatározatra, a Budapest–Belgrád esetében pedig egy új kínai hitelfelvételre hivatkoztak;
  • az ÁSZ a gyorsforgalmi úthálózatra vonatkozó kiadások összegét számításokkal nem megalapozottnak találta, a Budapest–Belgrád költségszámítására azonban részletes és akkor kielégítőnek tűnő választ kaptak;
  • a számvevőszék az akkori véleményét a minisztériumoktól kapott tájékoztatás alapján írta meg, és azt nincs jogkörük megítélni, hogy a kormány megtévesztette-e őket;
  • a minisztériumok felelős vezetői pedig büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkoztak arról, hogy az ÁSZ-nak küldött adatok és dokumentumok teljes körűek, hiánytalanok és hatályosak.

A gyorsforgalmi úthálózattal kapcsolatos tételnél a minisztérium egy titkos kormányhatározatra is hivatkozott, amelyet nem küldtek meg az ÁSZ-hoz, így a hivatal annak tartalmát nem tudta megvizsgálni.

Elárulta a szakértő, hogy mit lehetne tenni a támogatott hitelek rendszerével

Magyarországon több mint 50 kamattámogatott hiteltermék létezik, ami jelentősen torzítja a piacot. A laptársunk, a Privátbankár által megkérdezett szakértő szerint szükség lenne a paletta egyszerűsítésére, miközben vannak olyan hitelcélok, amik továbbra is igénylik az állami beavatkozást.

Többet kaptak, mégsem éltek jobban a magyar középkorúak

Hiába nőttek a bevételek, ha a kiadások is.

Hátraarcot csinált az olajár

Keddi fordulat.

Jól hoztak a magyar szolgáltatások

Itt vannak az első negyedév számai.

Kiderült, mi áll a repülőrajtnak tűnő első negyedéves GDP-adat hátterében

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 I. negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján – a gazdaság teljesítménye 0,8 százalékkal emelkedett – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) második becslésében.

Nyerges Zsoltnak milliárdokat termelt a NER legnagyobb őrző-védő cége

Forgalma alapján a Civil Zrt. 2025-ben is a története legjobb évét zárta, a profit pedig már Nyerges Zsoltot gazdagítja.

Újabb kellemes hírt kaptak a magyarok a a Lidl, a Penny és az Aldi boltjaiból

Ismét árcsökkenés történt a diszkontokban.

Nem tudott javulni múlt hónapban az üzleti hangulat

Ez derül ki a hétfőn megjelent Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított májusi értékéből.

Budapest? Sopron? Győr? Nem biztos, hogy ott kell keresni a legmagasabb fizetésből élő honfitársainkat, ahol elsőre gondolnánk! A kereseti adatok mától településszinten is elérhetők a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) térképes interaktív felületén (TIMEA).

Varga Mihály jegybankelnök saját hivatalában fogadta a miniszterelnököt.

