Új szabályok az egyedi kormánydöntés útján megítélt támogatásokra

Módosították a beruházásösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló kormányrendeletet – közölte a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség, amiről az MTI is beszámolt.

Annak érdekében, hogy a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó vállalatokat tovább ösztönözzék és támogassák, amennyiben egy vállalat egyetemmel vagy egészségügyi intézménnyel működik együtt szerződéses kutatás keretében, úgy ez az elszámolható költségek 75 százalékát teheti ki, szemben a korábbi 50 százalékkal.

Joó István, a HIPA vezérigazgatója sokszor szerepel a támogatásos hírekben

Fotó: Continental

Az intézkedés elsődleges célja, hogy elősegítse a klinikai kutatási projektek magyarországi megvalósítását, figyelemmel a gyógyszeripari és orvostechnológiai vállalkozások által végzett kutatási tevékenység kiemelten magas hozzáadott értékére.

2026-tól Magyarország az elsők között vezeti be az Európai Bizottság által elfogadott tiszta ipari megállapodást kiegészítő, új állami támogatási szabályrendszert, az úgynevezett Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF).

Kapcsolódó cikk Nagy István új, támogatott mikrohitelt jelentett be A legkisebb gazdálkodók likviditásának támogatása.

A CISAF támogatási program célja, hogy hozzájáruljon a tiszta technológiákkal kapcsolatos beruházásokhoz, több területen. Ilyen a nettó zéró kibocsátási célt szolgáló iparról szóló rendelet (Net Zero Industry Act – NZIA) hatálya alá tartozó termékek gyártása (például napelemrendszerek, hőenergiatároló rendszerek, geotermikus erőművek gyártása); az ezen termékekhez tartozó kulcsfontosságú alkatrészek gyártása; valamint az előbbiekhez szükséges kritikus fontosságú nyersanyagok előállítása vagy visszanyerése.