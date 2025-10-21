Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Makró Állami támogatás

Új szabályok az egyedi kormánydöntés útján megítélt támogatásokra

mfor.hu

Október 18-tól új szabályok léptek életbe az egyedi kormánydöntés (EKD) útján megítélt támogatási rendszerben – közölte a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség kedden.

Módosították a beruházásösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló kormányrendeletet – közölte a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség, amiről az MTI is beszámolt.

Annak érdekében, hogy a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó vállalatokat tovább ösztönözzék és támogassák, amennyiben egy vállalat egyetemmel vagy egészségügyi intézménnyel működik együtt szerződéses kutatás keretében, úgy ez az elszámolható költségek 75 százalékát teheti ki, szemben a korábbi 50 százalékkal.

Joó István, a HIPA vezérigazgatója sokszor szerepel a támogatásos hírekben
Joó István, a HIPA vezérigazgatója sokszor szerepel a támogatásos hírekben
Fotó: Continental

Az intézkedés elsődleges célja, hogy elősegítse a klinikai kutatási projektek magyarországi megvalósítását, figyelemmel a gyógyszeripari és orvostechnológiai vállalkozások által végzett kutatási tevékenység kiemelten magas hozzáadott értékére.

2026-tól Magyarország az elsők között vezeti be az Európai Bizottság által elfogadott tiszta ipari megállapodást kiegészítő, új állami támogatási szabályrendszert, az úgynevezett Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF).

A CISAF támogatási program célja, hogy hozzájáruljon a tiszta technológiákkal kapcsolatos beruházásokhoz, több területen. Ilyen a nettó zéró kibocsátási célt szolgáló iparról szóló rendelet (Net Zero Industry Act – NZIA) hatálya alá tartozó termékek gyártása (például napelemrendszerek, hőenergiatároló rendszerek, geotermikus erőművek gyártása); az ezen termékekhez tartozó kulcsfontosságú alkatrészek gyártása; valamint az előbbiekhez szükséges kritikus fontosságú nyersanyagok előállítása vagy visszanyerése.

A CISAF támogatás Magyarország teljes területén elérhető, a részletszabályok és a kapcsolódó további információk a HIPA-nál ismerhetők meg.

  Októberben is maradt a 6,5 százalékos alapkamat. A jegybank monetáris tanácsa ismét óvatos maradt, tavaly szeptember óta nem nyúlt az irányadó rátához. 

