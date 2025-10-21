Új szabályok az egyedi kormánydöntés útján megítélt támogatásokra

Módosították a beruházásösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló kormányrendeletet – közölte a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség, amiről az MTI is beszámolt.
Annak érdekében, hogy a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó vállalatokat tovább ösztönözzék és támogassák, amennyiben egy vállalat egyetemmel vagy egészségügyi intézménnyel működik együtt szerződéses kutatás keretében, úgy ez az elszámolható költségek 75 százalékát teheti ki, szemben a korábbi 50 százalékkal.
Az intézkedés elsődleges célja, hogy elősegítse a klinikai kutatási projektek magyarországi megvalósítását, figyelemmel a gyógyszeripari és orvostechnológiai vállalkozások által végzett kutatási tevékenység kiemelten magas hozzáadott értékére.
2026-tól Magyarország az elsők között vezeti be az Európai Bizottság által elfogadott tiszta ipari megállapodást kiegészítő, új állami támogatási szabályrendszert, az úgynevezett Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF).
A CISAF támogatási program célja, hogy hozzájáruljon a tiszta technológiákkal kapcsolatos beruházásokhoz, több területen. Ilyen a nettó zéró kibocsátási célt szolgáló iparról szóló rendelet (Net Zero Industry Act – NZIA) hatálya alá tartozó termékek gyártása (például napelemrendszerek, hőenergiatároló rendszerek, geotermikus erőművek gyártása); az ezen termékekhez tartozó kulcsfontosságú alkatrészek gyártása; valamint az előbbiekhez szükséges kritikus fontosságú nyersanyagok előállítása vagy visszanyerése.
A CISAF támogatás Magyarország teljes területén elérhető, a részletszabályok és a kapcsolódó további információk a HIPA-nál ismerhetők meg.