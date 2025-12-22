Új szintre léphet a túlzottdeficit-eljárás Magyarországgal szemben

Kiadta év végi kitekintését az Európai Unió Költségvetési Tanácsa, amelyben azt írják, kockázatosnak látják az idei 5 százalékos hiányt a nettó kiadási pálya betartására nézve. A kiadások éves növekedési üteme 2025-ben legfeljebb 4,3 százalék, míg 2026-ban 4 százalék lehet – írja a Portfolio.

Magyarország csak azért felelhet meg az uniós hiánycéloknak idén és jövőre is, mert a védelmi kiadások miatt megemelték azt a határt, amelytől túlzottdeficit-eljárást indítanak egy tagállammal szemben. Magyarország jelenleg is túlzottdeficit-eljárás alatt áll, a nettó kiadási pályának való megfelelés esélyei pedig érdemben romlottak. Ha a 2025-ös adatok, illetve a 2026-os költségvetési folyamatok függvényében szükségessé válik, a Bizottság a tavaszi előrejelzési fordulóban javasolhatja az Európai Tanácsnak a Magyarországgal szemben folytatott túlzottdeficit-eljárás újabb szakaszba léptetését

A Költségvetési Tanács év végi kitekintésében arról is ír, hogy jövőre a kormány lakosságot célzó jövedelemtranszfere 2050 milliárd forint lesz, vagyis az éves GDP 2,2 százalékára rúg.