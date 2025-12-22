2p
Makró A költségvetés helyzete Európai Unió

Új szintre léphet a túlzottdeficit-eljárás Magyarországgal szemben

mfor.hu

Tavasszal emelheti a következő szintre a Magyarországgal szembeni túlzottdeficit-eljárást az Európai Bizottság. A hiánycélnak csak a védelmi kiadásokra vonatkozó enyhítés miatt felel meg a magyar gazdaság, a nettó kiadási pályát azonban nem tudja tartani.

Kiadta év végi kitekintését az Európai Unió Költségvetési Tanácsa, amelyben azt írják, kockázatosnak látják az idei 5 százalékos hiányt a nettó kiadási pálya betartására nézve. A kiadások éves növekedési üteme 2025-ben legfeljebb 4,3 százalék, míg 2026-ban 4 százalék lehet – írja a Portfolio.

Magyarország csak azért felelhet meg az uniós hiánycéloknak idén és jövőre is, mert a védelmi kiadások miatt megemelték azt a határt, amelytől túlzottdeficit-eljárást indítanak egy tagállammal szemben. Magyarország jelenleg is túlzottdeficit-eljárás alatt áll, a nettó kiadási pályának való megfelelés esélyei pedig érdemben romlottak. Ha a 2025-ös adatok, illetve a 2026-os költségvetési folyamatok függvényében szükségessé válik, a Bizottság a tavaszi előrejelzési fordulóban javasolhatja az Európai Tanácsnak a Magyarországgal szemben folytatott túlzottdeficit-eljárás újabb szakaszba léptetését

A Költségvetési Tanács év végi kitekintésében arról is ír, hogy jövőre a kormány lakosságot célzó jövedelemtranszfere 2050 milliárd forint lesz, vagyis az éves GDP 2,2 százalékára rúg.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Már összeszedtek 4100 milliárdnyi plusz adósságot Nagy Mártonék, és még nincs vége az évnek

Már összeszedtek 4100 milliárdnyi plusz adósságot Nagy Mártonék, és még nincs vége az évnek

Nyugdíjakra 6700 milliárd ment el, a hiány 4070 milliárd felett – november végéig.

Végre az autósok másik fele is örülhet kicsit

Végre az autósok másik fele is örülhet kicsit

Keddtől újra változnak az árak.

Milliárdokkal olcsóbban passzolnák el Nagy Márton minisztériumának épületét

Néhány hónap alatt 7 milliárd forintot engedett az árból a vagyonkezelő.

További jogorvoslat nincs: fizetnie kell az elkaszált bizalmi vagyonkezelőnek

További jogorvoslat nincs: fizetnie kell az elkaszált bizalmi vagyonkezelőnek

Engedély nélkül kölcsönöztek, de lecsapott az MNB.

Kiderült, ki fogta le Orbán Viktor kezét Brüsszelben

Miért nem vétózta meg az uniós hitelfelvételt?

Megdöbbentő dologgal szembesülhetünk a boltokban

Megdöbbentő dologgal szembesülhetünk a boltokban

Csökkent a kártyaelfogadó terminálok száma.

Aki feltalálta a Sunday Brunch-öt – Koporsóban csempészték ki a határon

Az élete kész regény, filmre kívánkozik – közhely, mégis, van, amikor ez ugrik be az ember eszébe először. Láng György neve itthon az utóbbi harminc évben lett ismert, amikor a rendszerváltás után feltámasztotta a Gundelt. Sokat előtte nem nagyon hallottunk róla, hiszen a II. világháború idején megszökött egy munkatáborból, később pedig egy koporsóban csempészték ki Ausztriába, hogy aztán pár évtized múlva megalapítsa a New York-i Four Seasons éttermet.

Ezt nem láttuk jönni: minden jelentkező nyert a közvilágítási pályázaton

Megszülettek az első támogatási döntések a Jedlik Ányos Energetikai Programban, több mint 1200 nyertese van a valaha volt legnagyobb ágazati programcsomagnak – közölte szombaton Facebook-oldalán az Energiaügyi Minisztérium (EM).

Már megint nagy drágulásnak nézünk elébe

Jelentősen nőnek a fuvardíjak. 

Olcsóbb benzint kapnak karácsonyra az autósok

Olcsóbb benzint kapnak karácsonyra az autósok

A nemzetközi piacokon továbbra is nyomás alatt van az olaj ára, és ezt a finomított termékek mozgása is követi. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő előrejelzése szerint ennek köszönhetően további árcsökkenés várható karácsonyra.

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben


Interjú a KBC Asset fióktelepének vezetőjével.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság (x)

A SZÉP Kártya használata mostantól egyszerűbb és k
Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt

Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt


Jön a Single Market a vállalatok számára is.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168