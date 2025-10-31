Új ügyvezető igazgató a miskolci Bosch kéziszerszámgyárban

2025 novemberétől Tim Krause a miskolci Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft. ügyvezető igazgatója. A német vezető Fükő Lászlót váltja a gyárigazgatói székben, aki 25 éves Boschos pályafutását követően a szervezeten kívül folytatja szakmai karrierét.

Tim Krause 2004-ben csatlakozott a Bosch csoporthoz. A cégcsoport németországi gyáraiban, köztük Feuerbachban, Homburgban és Bühlben látott el fejlesztési, gyártási és vezetői feladatokat a mobilitás üzleti területén. A szakember ismerősként tér vissza Miskolcra, hiszen 2016 és 2022 között vezető pozíciókat töltött be a Bosch miskolci autóipari gyárában, a Robert Bosch Energy & Body Systems Kft.-nél.

Szakmai pályafutásának fókuszában a gyártási folyamatok optimalizálása, a hatékonyság növelése, a minőségbiztosítás, valamint biztonságos és produktív munkahelyi környezet előmozdítása áll. „Vezetőként fő feladatom, hogy biztosítsam az elektromos kéziszerszámok biztonságos, hatékony és magas színvonalú gyártását. Emellett küldetésemnek tekintem folyamataink fejlesztését és hogy egy olyan munkakörnyezetet teremtsünk, ahol mindenki a legjobb formáját hozhatja.” – mondta kinevezését követően Tim Krause.