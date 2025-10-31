2p

Makró Bosch HR

Új ügyvezető igazgató a miskolci Bosch kéziszerszámgyárban

mfor.hu

Novembertől Tim Krause váltja Fükő Lászlót.

2025 novemberétől Tim Krause a miskolci Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft. ügyvezető igazgatója. A német vezető Fükő Lászlót váltja a gyárigazgatói székben, aki 25 éves Boschos pályafutását követően a szervezeten kívül folytatja szakmai karrierét.

Tim Krause 2004-ben csatlakozott a Bosch csoporthoz. A cégcsoport németországi gyáraiban, köztük Feuerbachban, Homburgban és Bühlben látott el fejlesztési, gyártási és vezetői feladatokat a mobilitás üzleti területén. A szakember ismerősként tér vissza Miskolcra, hiszen 2016 és 2022 között vezető pozíciókat töltött be a Bosch miskolci autóipari gyárában, a Robert Bosch Energy & Body Systems Kft.-nél.

Szakmai pályafutásának fókuszában a gyártási folyamatok optimalizálása, a hatékonyság növelése, a minőségbiztosítás, valamint biztonságos és produktív munkahelyi környezet előmozdítása áll. „Vezetőként fő feladatom, hogy biztosítsam az elektromos kéziszerszámok biztonságos, hatékony és magas színvonalú gyártását. Emellett küldetésemnek tekintem folyamataink fejlesztését és hogy egy olyan munkakörnyezetet teremtsünk, ahol mindenki a legjobb formáját hozhatja.” – mondta kinevezését követően Tim Krause.

A bankok nem szeretnék, hogy ingyen vehessük ki a pénzünket az ATM-ből

A Magyar Bankszövetség határozottan ellenzi az ingyenes ATM készpénzfelvételi limit emelését, mivel lényegesen több kárt okoz a társadalomnak és a gazdaságnak, mint amennyi hasznot hoz az államnak.

A NER megvette a Blikket is

Az új tulajdonos az Indamedia.

Novembertől sem adják ingyen a benzint

November első napján csökkenést tapasztalhatunk a kutak nagykereskedelmi áraiban.

Aggódjunk-e a Magyar Nemzeti Bank elveszett tőkéje miatt?

Miközben a hazai bankszektor tőkemegfelelése magas, a magyar jegybank veszteséges és tőkehiányos. Ennek a lehetséges következményeit tárja fel a volt jegybankelnök.

Nagyon kevés magyar gyerek született szeptemberben is

Csak 6172 gyerek született  szeptemberben.

KSH: nem lassult az áremelkedés az iparban

2,4 százalékkal magasabbak az árak az iparban.

Orbán Viktor: Lesz 14. havi nyugdíj

Hosszú vita után döntött a kormány a 14. havi nyugdíjról.

Ismét 335 felett a dollár

A dollárral szemben gyengült, az euróval és a svájci frankkal szemben viszont erősödött a forint csütörtökön.

70 milliárd forint értékű kokainnal üzletelt M. Ferenc és bandája, de lebuktak

A magyar férfi által vezetett bűnszervezet többtonnás kokainszállítmányára a Dominikai Köztársaság partjainál találtak rá. 

Lecsapott a versenyhivatal a Használtautó.hu üzemeltetőjére

Az exkluzív csomaggal akadályozta a versenytársak piacra lépését, és visszaélt a gazdasági erőfölényével.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

