Új ügyvezető igazgató az SAP Hungary élén

Hidvégi Péter több mint húszéves tapasztalattal rendelkezik a technológiai és tanácsadói iparágban, és pályafutását mindig a stratégiai szemlélet és az ügyfélközpontú megközelítés jellemezte. 2017 óta dolgozik az SAP-nál, ahol különböző vezetői szerepkörökben járult hozzá a vállalat növekedéséhez. Kiemelt hazai ügyfelekkel dolgozott együtt – köztük a Mollal, az MVM-mel, a Richterrel és az Egis-szel – és az elmúlt években a közüzemi, energia- és gyógyszeripari szektorért, majd a nagyvállalati ügyfelekért felelős értékesítési vezetőként sikeresen erősítette az ügyfélkapcsolatokat, növelve a vállalat piaci jelenlétét.

Az SAP-hoz való csatlakozása előtt több nemzetközi vállalatnál szerzett tapasztalatot. Karrierjét a PricewaterhouseCoopers-nél kezdte és az IBM tanácsadói üzletágánál folytatta SAP-tanácsadóként. Az Accenture magyarországi csapatában tíz éven át komplex rendszerbevezetések vezetéséért, valamint a SAP tanácsadói üzletágért felelt, ezt követően pedig a Microsoft régiós szintű együttműködését irányította a távközlési szektor egyik legnagyobb szereplőjével.

Fotó: SAP

Hidvégi Péter 5 gyermek édesapja, műszaki diplomáját a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, MBA fokozatát a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte.

Higgadt, együttműködésre épülő stílusa, széles iparági tudása és célratörő eredményorientáltsága révén a szakmában és a szervezeten belül egyaránt elismert vezető.

A több mint 2000 főt foglalkoztató SAP Hungary mára a közép- és kelet-európai régió egyik meghatározó növekedési motorja, amely folyamatosan erős üzleti eredményeket ér el, és valódi értéket teremt ügyfelei számára. Hidvégi Péter kinevezésével a vállalat célja, hogy tovább erősítse piaci jelenlétét, fenntartsa lendületét, és új mérföldköveket érjen el a magyar piacon.

