Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Makró HR SAP

Új ügyvezető igazgató az SAP Hungary élén

mfor.hu

2025. október 1-jétől Hidvégi Péter tölti be az SAP Hungary ügyvezető igazgatói pozícióját, és közvetlenül a közép-európai klaszter ügyvezető igazgatójának jelent majd.

Hidvégi Péter több mint húszéves tapasztalattal rendelkezik a technológiai és tanácsadói iparágban, és pályafutását mindig a stratégiai szemlélet és az ügyfélközpontú megközelítés jellemezte. 2017 óta dolgozik az SAP-nál, ahol különböző vezetői szerepkörökben járult hozzá a vállalat növekedéséhez. Kiemelt hazai ügyfelekkel dolgozott együtt – köztük a Mollal, az MVM-mel, a Richterrel és az Egis-szel – és az elmúlt években a közüzemi, energia- és gyógyszeripari szektorért, majd a nagyvállalati ügyfelekért felelős értékesítési vezetőként sikeresen erősítette az ügyfélkapcsolatokat, növelve a vállalat piaci jelenlétét.

Az SAP-hoz való csatlakozása előtt több nemzetközi vállalatnál szerzett tapasztalatot. Karrierjét a PricewaterhouseCoopers-nél kezdte és az IBM tanácsadói üzletágánál folytatta SAP-tanácsadóként. Az Accenture magyarországi csapatában tíz éven át komplex rendszerbevezetések vezetéséért, valamint a SAP tanácsadói üzletágért felelt, ezt követően pedig a Microsoft régiós szintű együttműködését irányította a távközlési szektor egyik legnagyobb szereplőjével.

Hidvégi Péter több mint húszéves tapasztalattal rendelkezik a technológiai és tanácsadói iparágban, 2017 óta dolgozik az SAP-nál
Hidvégi Péter több mint húszéves tapasztalattal rendelkezik a technológiai és tanácsadói iparágban, 2017 óta dolgozik az SAP-nál
Fotó: SAP

Hidvégi Péter 5 gyermek édesapja, műszaki diplomáját a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, MBA fokozatát a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte.

Higgadt, együttműködésre épülő stílusa, széles iparági tudása és célratörő eredményorientáltsága révén a szakmában és a szervezeten belül egyaránt elismert vezető.

A több mint 2000 főt foglalkoztató SAP Hungary mára a közép- és kelet-európai régió egyik meghatározó növekedési motorja, amely folyamatosan erős üzleti eredményeket ér el, és valódi értéket teremt ügyfelei számára. Hidvégi Péter kinevezésével a vállalat célja, hogy tovább erősítse piaci jelenlétét, fenntartsa lendületét, és új mérföldköveket érjen el a magyar piacon.

A váltás hátterében egy, a cég számára kellemetlen ügy áll: egy tavalyi céges rendezvényről szóló levelezésben találtak az amerikai sztenderdekkel mérve aggályos megfogalmazásokat, emiatt kellett távoznia az előző vezetőnek:

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nálunk is visszahozhatják az egyéves sorkatonai szolgálatot?

Nálunk is visszahozhatják az egyéves sorkatonai szolgálatot?

A németek mindenesetre meglépik – 2026-tól.

Nagyon nagy bukta volt a július a Balatonnál

Nagyon nagy bukta volt a július a Balatonnál

Kevesebb volt a magyar és a külföldi vendég is.

Nincs jó hírünk: megint drágul a tankolás

Nincs jó hírünk: megint drágul a tankolás

De csak a gázolaj ára mehet fel – amennyiben a kutak lekövetik a nagykereskedők változtatását.

Fontos bejelentés érkezett a Debrecenben nyíló BMW-gyárról

Fontos bejelentés érkezett a Debrecenben nyíló BMW-gyárról

Az ICON Real Estate Management Kft. nyerte az OTP Ingatlanbefektetési Alap tulajdonában álló ZF Hungária debreceni vadonatúj gyártócsarnokának ingatlankezelésére kiírt pályázatát.

Oké, hogy hosszú Orbán Viktor kifutópályája, de sikerül még az idén felemelkedni?

Azt már július vége óta tudjuk, hogy a második negyedéves GDP-adatok ismeretében már a kormány 1 százalékos gazdasági növekedési tervének a teljesüléséhez is kisebbfajta csoda szükségeltetne. A kedd reggel közzétett részletes adatok még borúsabb képet festenek mind a jelenlegi helyzetről, mind a kilátásokról.

Mészáros Lőrincék belevágtak Magyarország legnagyobb autópálya bővítésébe

Mészáros Lőrincék belevágtak Magyarország legnagyobb autópálya bővítésébe

Még ebben az évtizedben elkészülhetnek.

Nincs finomkodás az orosz finomítókkal – de közelebb hozza ez a békét?

Komoly károkat okoznak az ukrán drónok, de ez még csak a kezdet.

Mínusz 65 milliárdon áll Budapest számlája

Mínusz 65 milliárdon áll Budapest számlája

Tárgyalni kellene a kormánnyal, de nincs időpont.

Sárga lett a paradicsom, nullán a magyar gazdaság

Sárga lett a paradicsom, nullán a magyar gazdaság

A GDP második negyedéves adatát közölte a Központi Statisztikai Hivatal.

Szoboszlai Dominik csapata elképesztő összegért vett egy új csatárt

Szoboszlai Dominik csapata elképesztő összegért vett egy új csatárt

55 milliárd forintot fizetett a Liverpool.

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában (x)

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168