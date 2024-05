Új vezető az MGYOSZ élén

Lejtmenetben az e-kereskedelem

2024 első negyedévében is folytatódott a magyar e-kereskedelem lendületvesztése a Covid-évek hipernövekedése után: forgalmi alapon már csak 6,1 százalékos bővülést produkált a szektor. Az adatok szerint ezt a visszafogott növekedést nem a magyar webáruházak generálták – forgalmuk inkább csökkent –, hanem inkább az olcsó kínálattal és reklám-szőnyegbombázással operáló kínai kereskedők. Mivel továbbra is kevés a külföldre értékesítő hazai kereskedő, az export kiaknázatlan lehetőséget és megoldást is jelenthet a magyar cégeknek. Egy jelentős nemzetközi hálózattal és piacismerettel bíró szállítópartner pedig nagyban megkönnyítheti a külföldi terjeszkedést – mutatnak rá a 33 országban 140 ezer átvevőhelyet üzemeltető Packeta Group szakemberei.