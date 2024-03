Új vezetőket jelent be a Prologis

Mibe érdemes most fektetni? Klasszis Klubunkban erre is választ kaphat

Most, hogy jelentősen csökkent az infláció és ahhoz igazodva már állampapírt sem lehet venni két számjegyű kamattal, sokakban felmerülhet, miben is fialtassák a megtakarításaikat, hogy azok legalább megőrizzék, vagy esetleg még növeljék is az értéküket. Részvénybe? Ingatlanba? Devizába? Kriptóba? Lapcsoportunk következő, március 27-én, szerdán megrendezendő Klasszis Klub Live! rendezvényének első, 17 órakor kezdődő panelbeszélgetésén e témát is körbejárjuk meghívott szakértőinkkel. Regisztráljon és jöjjön!