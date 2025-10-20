Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Újabb 450 milliárdos osztogatást ígért be a kormány

mfor.hu

A cél az innováció.

A következő években innovációra és kutatásra összesen 450 milliárd forint áll rendelkezésre, ebből 340 milliárd forint a vállalati szektor számára – mondta a kulturális és innovációs miniszter a Vállalkozói Innovációs Tanács hétfői budapesti ülése után tartott sajtótájékoztatón.

Hankó Balázs kiemelte: a hét pályázati konstrukcióval a várakozások szerint 3000 magyar vállalkozást érnek el. A programok támogatják egyebek közt a nagyvállalatok termékfejlesztését, a kisebb vállalatok üzleti folyamatainak innovációit, új technológiák piacra vitelét, az innovatív élettudományi fejlesztéseket, és kockázati tőkeprogram is indul.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK), valamint a háttérintézmények részvételével november-decemberben országos innovációs roadshow-t indít, hogy felhívják a vállalkozások figyelmét az elérhető lehetőségekre – ismertette a miniszter.

Hankó Balázs felidézte: célul tűzték ki, hogy 2030-ra Magyarország Európa tíz leginnovatívabb országa között legyen.

A miniszter elmondta: a Vállalkozói Innovációs Tanácsot az MKIK-val közösen vezetik, és az elmúlt időszakban számos olyan előrelépést sikerült megtenni, amely a magyar kis- és középvállalkozások (kkv) innovációs aktivitását segíti.

Az innováció fontosságát jelzi, hogy egy innovatív vállalat 58 százalékkal hatékonyabban működik, 31 százalékkal magasabb bért fizet, 2,5-szer több dolgozót foglalkoztat és 90 százalékkal többet exportál – fejtette ki.

Hankó Balázs hangsúlyozta: el szeretnék érni, hogy 2030-ra minden második magyar kkv innováljon.

Nagy Elek, az MKIK elnöke elmondta: a pályázatok érdemben meg tudják mozgatni a gazdaságot, a kamara pedig eljuttatja a vállalkozásokhoz a megvalósításhoz szükséges információkat. Az induló roadshow-ról szólva kiemelte: célzottan is megkeresik azokat a vállalkozásokat, amelyek egy-egy térségben érintettek lehetnek.

Nagy Elek emlékeztetett, hogy fél évvel ezelőtt a kormány ötéves, nagyon részletes megállapodást írt alá a kamarával, ennek egyik fejezete a tudás alapú gazdaság.

Magyarország válaszúthoz ért, a munkaintenzív szakasz lezárult; az elmúlt évtizedekben csak azok az országok voltak sikeresek, amelyek a tudásba fektettek – mutatott rá a kamara elnöke. Hozzátette: ezt az utat szeretnék járni.

(MTI)

