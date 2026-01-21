2p

Makró Adó Vendéglátás

Újabb adócsökkentést jelentett be a kormány

mfor.hu

A kormány szerint az éttermek helyzete különösen nehéz.

A kormány egy új, összesen hat elemből álló intézkedéscsomagot indít az éttermek megsegítésére – írja a Portfolio. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Gerlaki Bence adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár egy háttérbeszélgetésen azt mondta, a program mintegy 9600 melegkonyhás éttermet érint, a cukrászdák és a kávézók kimaradnak a támogatásból.

Ennek egyik legfontosabb eleme, hogy megszűnik a 33 százalékos reprezentációs adó az éttermi költés után, a cégek árbevételének 1 százalékáig. Ez a bevezetés évében 30-40 milliárd forint költségvetési hatással járhat, hosszú távon 20-25 milliárd forint. Ez azt jelenti, hogy a vállalatok bizonyos összegig adómentesen költhetnek üzleti ebédekre és éttermi fogyasztásra, ami várhatóan növeli az éttermek forgalmát. Emellett 4 százalékról 2 százalékra csökken a turizmusfejlesztési hozzájárulás az éttermi vendéglátásnál.

Újdonság az is, hogy az éttermek a bevételük akár 20 százalékát felszolgálási díjként kezelhetik. Ebből a pénzből kedvezőbb adózás mellett fizethetnek a dolgozóknak plusz jövedelmet, ami után nem kell személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót fizetni, csak a járulékot – írja a lap a 444 szemléje szerint.

