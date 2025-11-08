2p
Újabb amerikai fegyverbizniszről beszélt Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A magyar-amerikai politikai kapcsolatok megerősödése jó keretet ad a két ország közötti védelmi és katonai együttműködés fejlesztésének, és utat nyit a további védelemipari beruházások előtt is – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A honvédelmi miniszter Washingtonban tárgyalt Elbridge A. Colby-val, az amerikai hadügyminisztérium politikai kérdésekért és együttműködésért is felelős államtitkárával helyi idő szerint pénteken.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a találkozó után a közmédiának adott interjúban azt hangoztatta: 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök pénteki találkozója egyben megnyitja a lehetőséget a további védelmi ipari együttműködés és védelmi beszerzések előtt, valamint az űriparban is nagyon széles együttműködésre ad módot.

Elbridge A. Colby Washingtonban fogadta a magyar honvédelmi minisztert
A Pentagonban tartott találkozó hangvételével kapcsolatban arról számolt be, hogy nagyon „megváltozott hangulatú és baráti” fogadtatást tapasztalt. Ahogy a miniszter mondta, „teljesen elfújta a szél” azokat az időket, amikor az előző amerikai adminisztráció akár még akadályozó módon is fellépett a magyar haderőfejlesztés bizonyos lépéseivel szemben.

A magyar honvédelmi tárca vezetője a kapcsolatok jellegét „proaktívnak” minősítette, ami érdekeiben és értékeiben is hasonló gondolkodású, valamint az ukrajnai békét tekintve azonos érdekekkel rendelkező két szövetséges viszonyára épül, az országok közötti nagy méretkülönbség ellenére is.

Szalay-Bobrovnickzy Kristóf hangsúlyozta, hogy az áttekintett kérdések gyakorlati megvalósítása érdekében a jövőben tárgyalások széles köre lesz, amelyek meghatározzák azt, hogy Magyarország„milyen pontos eszközrendszerekkel és védelmi ipari lehetőségekkel fog tud tudni élni a kibővülő magyar-amerikai kapcsolatokon belül”.

Hozzátette, hogy a megbeszélésen szóba került az az amerikai elvárás az európai szövetségesek és Európa felé, hogy önmaga védelme érdekében tegyen és lépjen.

Az Európával szemben támasztott amerikai elvárás teljesítésében Magyarország saját haderő-fejlesztése során nagyon sokat tesz – jegyezte meg a honvédelmi miniszter Washingtonban.

