Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró Bóka János Ursula von der Leyen Európai Unió

Újabb botrány Ursula von der Leyen körül, a magyar miniszter csóválja a fejét

mfor.hu

Megint eltűntek az üzenetek?

Újabb botrány rázza meg Ursula von der Leyen működését: az európai ombudsman hivatalos vizsgálatot indított a Mercosur-megállapodás körüli titkos üzenetváltás ügyében – közölte az európai uniós ügyekért felelős miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Bóka János azt írta, hogy az ombudsman közleménye szerint a vizsgálat arra irányul, miként járt el von der Leyen és csapata Emmanuel Macron üzenetével kapcsolatban, amelyben a francia elnök a Mercosur-megállapodás blokkolását kérte tőle.

A történet abszurditását adja, hogy a bizottság állítása szerint az üzenet eltűnt, mert a Signal alkalmazás „eltűnő üzenetek” funkciója be volt kapcsolva, és von der Leyenék úgy döntöttek, nem iktatják a dokumentumot, vagyis egy uniós döntést befolyásoló, vezetők közötti egyeztetés nyomtalanul eltűnhetett.

"Ez nem elszigetelt eset. Korábban a Pfizer-vezérrel folytatott, milliárdos vakcinabeszerzéseket érintő üzenetek is elvesztek

- idézte fel a tárcavezető.

Bóka János úgy folytatta, hogy miközben Ursula von der Leyen ellen bizalmatlansági indítványok sorakoznak, többek között az átláthatóság hiánya miatt, Európát továbbra is eltűnő üzenetek és botrányok árnyékában vezetik.

„Ez már nem csupán von der Leyen személyes problémája. Ez az egész brüsszeli vezetés válsága. Európának nem titkos egyeztetésekre és elvesző üzenetekre van szüksége, hanem felelős vezetőkre”

- írta a miniszter.

